Crew Dragon успішно зістикувався з МКС.

Політ до Міжнародної космічної станції на орбіті тривав 19 годин.

Космічний корабель Crew Dragon успішно зістикувався з модулем Harmony Міжнародної космічної станції. Про це повідомила американська аерокосмічна аґенція NASA. Стикування відбулося в неділю, 31 травня, о 17:16 за київським часом.

О 20:02 за київським часом 49-річний астронавт Роберт Бенкен (Robert Behnken) і 53-річний Даґлас Гьорлі (Douglas Hurley) зайшли до МКС. Там вони долучилися до екіпажу 63-ї довготривалої експедиції – свого земляка астронавта NASA Крістофера Кессіді (Christopher Cassidy) і двох російських космонавтів Анатолія Іванишина та Івана Вагнера.

Екіпажу належить виконати в космосі низку наукових експериментів. Приміром, керування сажеутворенням в сферичному дифузійному газовому полум'ї, вивчення структури і динаміки сферичного дифузійного полум'я, кристалізація біологічних макромолекул та отримання біокристалічних плівок тощо. Бенкен і Гьорлі пробудуть на МКС 196 днів.

Нагадаємо, що це вперше після дев'ятирічної перерви з американського космодрому злетів пілотований американський космічний корабель з американською ракетою-носієм. Водночас це й перша в історії місія NASA, яку реалізовує приватна компанія. Останніми роками американські астронавти літали до МКС на російських кораблях «Союз», які стартували з Байконуру.

Перша спроба запуску корабля Crew Dragon була запланована на середу, 27 травня. Проте старт в останні хвилини було вирішено відтермінувати через кепські погодні умови.