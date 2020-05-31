Crew Dragon успішно зістикувався з МКС.

Політ до Міжнародної космічної станції на орбіті тривав 19 годин.

 

 

Космічний корабель Crew Dragon успішно зістикувався з модулем Harmony Міжнародної космічної станції. Про це повідомила американська аерокосмічна аґенція NASA. Стикування відбулося в неділю, 31 травня, о 17:16 за київським часом.

 

О 20:02 за київським часом 49-річний астронавт Роберт Бенкен (Robert Behnken) і 53-річний Даґлас Гьорлі (Douglas Hurley) зайшли до МКС. Там вони долучилися до екіпажу 63-ї довготривалої експедиції – свого земляка астронавта NASA Крістофера Кессіді (Christopher  Cassidy) і двох російських космонавтів Анатолія Іванишина та Івана Вагнера.

 

Екіпажу належить виконати в космосі низку наукових експериментів. Приміром, керування сажеутворенням в сферичному дифузійному газовому полум'ї, вивчення структури і динаміки сферичного дифузійного полум'я, кристалізація біологічних макромолекул та отримання біокристалічних плівок тощо. Бенкен і Гьорлі пробудуть на МКС 196 днів. 

 

Нагадаємо, що це вперше після дев'ятирічної перерви з американського космодрому злетів пілотований американський космічний корабель з американською ракетою-носієм. Водночас це й перша в історії місія NASA, яку реалізовує приватна компанія. Останніми роками американські астронавти літали до МКС на російських кораблях «Союз», які стартували з Байконуру.

 

Перша спроба запуску корабля Crew Dragon була запланована на середу, 27 травня. Проте старт в останні хвилини було вирішено відтермінувати через кепські погодні умови.

 

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