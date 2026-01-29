Tesla скорочує лінійку електромобілів, щоб продукувати роботів-гуманоїдів.

Тим часом аналітики ринку зафіксували, що китайський BYD випередив Tesla і став найбільшим у світі виробником електромобілів.

Голова корпорації Tesla Ілон Маск оголосив про плани згорнути виробництво електромобілів Model S та X та переобладнати завод під випуск людиноподібних роботів Optimus. Це відбувається на тлі першого за всю історію компанії падіння річного виторгу – повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Настав час, по суті, завершити програми Model S і X», – заявив Маск.

Tesla має намір згорнути виробництво кросовера Model X та повнорозмірного седана Model S у наступному кварталі. За словами Маска, завод у Фрімонті (Каліфорнія), де випускалися Model S та X, буде переобладнано під виробництво роботів-гуманоїдів Optimus.

Водночас Tesla, яка колись була однією з найприбутковіших автокомпаній у світі, чимраз активніше розвиває напрямок робо таксі Cybercab.

У розмові інвесторами Маск визнав, що зафіксовано падіння загальних прибутків Tesla на 3% у 2025 році. Причому скорочення прибутків за останні три місяці року сягнуло 61%.

Як повідомляють аналітики ринку, січні цього року китайський автомобілебудівник BYD випередив Tesla і став найбільшим у світі виробником електромобілів. Окрім того, контроверсійна політична активність Маска відштовхнула частину клієнтської бази Tesla: у різних країнах світу відбувалися протести біля дилерських центрів компанії.

Відмова Tesla від колишнього фокусу на електромобілях збіглася у часі з рішенням президента США Дональда Трампа згорнути частину державних програм підтримки автомобілів без двигунів внутрішнього згоряння.