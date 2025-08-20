Маск наразі цофнувся з ідеєю створення своєї партії.

Він пояснив це небажанням сваритися з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та іншими «впливовими республіканцями».

 

 

Мільярдер Ілон Маск вирішив призупинити плани створення власної партії. Про це повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ) з покликом на обізнані джерела.

 

За інформацією видання, Маск заявив соратникам, що наразі має намір зосередити увагу на своїх компаніях. Й водночас, за словами бізнесмена, він не хотів би відштовхувати «впливових республіканців», створюючи додаткову політичну силу, яка могла б, яка б могла переманити виборців.

 

Газета стверджує, що останнім часом Маск багато спілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і сказав соратникам, що створення нової партії може зіпсувати їхні стосунки. За даними WSJ, Маск розглядає можливість використання частини своїх грошей для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента у 2028 році.

 

Рішення Маска відмовитися від планів створення власної партії суттєво посприяло б республіканцям напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 2026 року, зазначається в публікації. Це пов'язано з тим, що треті партії часто виступають у ролі спойлерів та відбирають голоси у двох основних партій – Демократичної та Республіканської. При цьому для Венса залучення Маска на свій бік може стати вирішальним чинником у його потенційних президентських амбіціях, пише WSJ.

 

Сам Маск написав 20 серпня у коментарі під одним із постів у соцмережі Х: «Ніщо зі сказаного WSJ не слід сприймати як правду». Якихось подробиць бізнесмен не навів.

 

Нагадаємо, що у травні цього року, на хвилі сварки з президентом Сполучених Штатів, Ілон Маск оголосив про плани створити власну політичну партію у разі, якщо Конґрес проголосує за закон про податкові пільги, тобто за «великий прекрасний закон» (The Big Beautiful Bill), як його називав Дональд Трамп. Конґрес ухвалив закон третього липня. Трамп підписав його четвертого липня. А вже п’ятого липня Маск оголосив про створення «Партії Америки» (America Party). «Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через надлишкові витрати і корупцію, виходить, що ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні “Партію Америки“ сформовано, щоб повернути вам вашу свободу», — зазначав бізнесмен.

20.08.2025

