Іран та Росія поскаржилися на SpaceX через використання Starlink.

Представники обох країн звинуватили компанію Ілона Маска у порушенні міжнародного права.

 

 

Іранські та російські дипломати поскаржилися на науковій конференції, яка проходила у Відні  під егідою Організації Об'єднаних Націй, на супутникове угруповання Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Вони стверджують, що SpaceX порушує міжнародне право, «розмиваючи межу між комерційними та військовими технологіями».

 

«Незаконна експлуатація» Starlink в Ірані порушує суверенітет країни та є несанкціонованим військовим використанням комерційного супутникового мегаугруповання», – йдеться у заяві, оприлюдненій Ісламською Республікою пізно ввечері в понеділок, 10 лютого.

 

Делегація Кремля, своєю чергою, поскаржилася, що мережа SpaceX порушує положення Договору про космічний простір від 1967 року, ратифікованого США та понад ста іншими країнами. Договір вимагає від операторів супутників враховувати інтереси інших космічних гравців. Представники Росії заявили, що велика супутникова мережа, керована приватною структурою, «навряд чи відповідає інтересам довгострокової стійкості космічної діяльності та використання космічного простору».

 

Росія вимагає міжнародних перемовин, спрямованих на обмеження кількості нових супутників, а також уточнення військового використання супутникових частот, зареєстрованих для комерційних цілей.

 

Представники Ірану також виступили проти Starlink у Міжнародному союзі електрозв'язку й Аґенції ООН з цифрових технологій, розташованій у Женеві. На думку Тегерана, мережа Starlink порушує правила, які забороняють використовувати телекомунікаційні послуги, не санкціоновані національними урядами.

 

За даними Bloomberg, хоча Starlink є забороненим в Ірані, за останні роки до країни було контрабандою ввезено близько 50 тисяч терміналів. Вони дозволили протестувальникам координувати свою діяльність, навіть коли влада блокувала інші форми зв'язку.

 

Компанія SpaceX керує мережею приблизно з 9600 супутників Starlink. Мережу супутникового зв'язку активно використовують військовики України ще з березня 2022 року. Військові Росії також використовували Starlink, щоправда нелегально, здобуваючи термінали контрабандним шляхом. Проте на початку лютого SpaceX відімкнула всі незареєстровані термінали супутникового зв'язку, що поважно порушило комунікацію російських окупаційних військ.

11.02.2026

