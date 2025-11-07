Акціонери Tesla схвалили трильйонну виплату для Маска.

Потенційна виплата може зробити Маска, статки котрого сягають 500 млрд доларів, першим трильйонером в історії людства.

Акціонери американської автомобільної компанії Tesla схвалили рекордний компенсаційний пакет для засновника ы генерального директора компанії Ілона Маска, який може сягнути майже одного трильйона доларів. Безпрецедентний за сумою бонус був схвалений 75% акціонерів Tesla, які проголосували на щорічних загальних зборах у четвер, шостого листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Потенційна виплата може зробити Маска, статки котрого сягають 500 млрд доларів, першим трильйонером в історії людства.

Угода зобов'язує Маска, який є найбагатшою людиною на планеті, протягом найближчих років значно підвищити ринкову вартість компанії та досягти низки інших показників. Якщо він зробить це, його винагородять додатковими акціями компанії на відповідну суму.

Зараз ринкова капіталізація Tesla становить близько 1,4 трлн доларів. Маску потрібно довести її до 8,5 трлн доларів протягом найближчих 10 років. Йому також необхідно ввести в комерційну експлуатацію мільйон безпілотних автомобілів Tesla Robotaxi.

Схвалений пакет спрямований на те, щоб Маск залишався в Tesla не менше 7,5 років. Це дозволить йому збільшити свою частку в компанії з 12-ти до більш ніж 25-ти відсотків. Раніше Маск натякав, що може покинути Tesla або відійти на другий план, якщо його частка не буде збільшена настільки, щоб він міг визначати майбутнє компанії.

Закликаючи акціонерів підтримати пропозицію, голова ради директорів Tesla Робін Денголм (Robyn Denholm) заявила, що утримання Маска має вирішальне значення для майбутнього компанії, і попередила, що акції Tesla можуть впасти, якщо він піде. Рада директорів Tesla також відкинула критичні зауваження про те, що підтримка мільярдером спірних політичних фігур негативно впливає на продаж.