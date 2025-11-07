Акціонери Tesla схвалили трильйонну виплату для Маска.

Потенційна виплата може зробити Маска, статки котрого сягають 500 млрд доларів, першим трильйонером в історії людства.

 

 

Акціонери американської автомобільної компанії Tesla схвалили рекордний компенсаційний пакет для засновника ы генерального директора компанії Ілона Маска, який може сягнути майже одного трильйона доларів. Безпрецедентний за сумою бонус був схвалений 75% акціонерів Tesla, які проголосували на щорічних загальних зборах у четвер, шостого листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Потенційна виплата може зробити Маска, статки котрого сягають 500 млрд доларів, першим трильйонером в історії людства.

 

Угода зобов'язує Маска, який є найбагатшою людиною на планеті, протягом найближчих років значно підвищити ринкову вартість компанії та досягти низки інших показників. Якщо він зробить це, його винагородять додатковими акціями компанії на відповідну суму.

 

Зараз ринкова капіталізація Tesla становить близько 1,4 трлн доларів. Маску потрібно довести її до 8,5 трлн доларів протягом найближчих 10 років. Йому також необхідно ввести в комерційну експлуатацію мільйон безпілотних автомобілів Tesla Robotaxi.

 

Схвалений пакет спрямований на те, щоб Маск залишався в Tesla не менше 7,5 років. Це дозволить йому збільшити свою частку в компанії з 12-ти до більш ніж 25-ти відсотків. Раніше Маск натякав, що може покинути Tesla або відійти на другий план, якщо його частка не буде збільшена настільки, щоб він міг визначати майбутнє компанії.

 

Закликаючи акціонерів підтримати пропозицію, голова ради директорів Tesla Робін Денголм (Robyn Denholm) заявила, що утримання Маска має вирішальне значення для майбутнього компанії, і попередила, що акції Tesla можуть впасти, якщо він піде. Рада директорів Tesla також відкинула критичні зауваження про те, що підтримка мільярдером спірних політичних фігур негативно впливає на продаж.

07.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25 | | Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25 | | Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25 | | Дискурси
Меса миру
Дзвенислава Саф’ян
Капела створила цілісний проєкт, у якому драматургія молитви від камерного, притишеного початку, прохання, — переходить до загального, могутнього єднання у світлі. Нехай у спільній молитві ця «меса миру» поширюється Європою.
03.11.25 | | Штука
Задивлений у перелітну мить
Андрій Содомора
Перенесена на папір мить перестає бути перелітною – коли її ловець задивлений у її глибини; коли моменти життя стають вічністю, яку носимо в душі
03.11.25 | | Дискурси
Гвинтівка обер’єфрейтора Генріха Белля
Сергій ГЕРМАН
Генріх Белль, нобелівський лауреат з літератури, провів у війську всю Другу світову. І примудрився не вистрілити у бік ворога жодного разу
02.11.25 | | Дискурси
Сад Василя Махна
Анастасія Ганченко
Категорія саду як онтологічна метафора та образ відсутності як форми присутності в оповіданні «Поетичний сад Арсена П.»
01.11.25 | | Штука
(Не)дитяча війна
Юлія Баір
Українським письменникам варто було б зосередитися на дитячих історіях про нашу актуальну війну. Діти швидше пізнають та, ймовірно, відчують і запам’ятають правду
01.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.