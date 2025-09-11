Маск тимчасово втратив статус найбагатшої людини світу.

На кілька годин першість здобув співзасновник компанії Oracle Ларрі Еллісон.

Один зі співзасновників американської корпорації Oracle, яка займається створенням корпоративного програмного забезпечення, Ларрі Еллісон (Larry Ellison) 10 вересня на кілька годин став найбагатшою людиною у світі за версією агентства Bloomberg, обігнавши засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

За підсумками дня статки Еллісона виросли на 88,5 мільярда доларів і сягнули 383,2 мільярда. Це найбільший одноденний приріст, коли-небудь зафіксований упорядниками рейтингу мільярдерів Bloomberg.

При цьому на піку статки Елісона виросли аж на 101 мільярд доларів, що дозволило йому обігнати Ілона Маска на першому місці в рейтингу мільярдерів. Проте вже до кінця дня Маск випереджав Еллісона на один мільярд доларів зі статками 384 мільярди.

Статки 81-річного Еллісона виросли на тлі стрибка вартості акцій Oracle – за підсумками торгової сесії вони злетіли на 36% після виходу квартального звіту корпорації, який перевершив очікування аналітиків.

Акції Oracle підскочили завдяки прогнозу розвитку хмарного бізнесу концерну. Минулого кварталу його виторг від хмарної інфраструктури зріс на 55 відсотків порівняно з попереднім роком і сягнув 3,3 мільярда доларів. Цього фінансового року Oracle прогнозує зростання на 77 відсотків – до 18 млрд доларів, а до 2030 року концерн очікує обсягу продажів у хмарному сегменті до 144 млрд доларів.

Нагадаємо, що Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною у світі за версією Bloomberg у 2021 році, але потім поступився цим титулом Джеффу Безосу з Amazon і Бернару Арно з LVMH. У 2024 році Маск повернув собі перше місце в рейтингу й утримував його понад 300 днів.