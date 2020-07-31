Офіс Президента проситиме Білорусь видати бойовиків "Вагнери" до України.

Офіс Президента України анонсував оформлення звернення до Білорусі з проханням екстрадиції бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", затриманих білоруськими спецслжбами у передодень президентських виборів.

Про це повідомила пресова служба ОП.

"Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", яких підозрюють у воєнних злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур... Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до воєнних злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", – йдеться у повідомленні.

Офіс Президента зазначає, що "вся світова спільнота вкрай неґативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані".

Наразі тривають консультації з білоруською стороною.

Напередодні СБУ виступила із заявою, в котрій повідомила про доцільність екстрадиції бойовиків "Вагнери". Спецслужба порушить це питання перед Генеральною прокуратурою.

"Всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших воєнних злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України", – наголосили у Службі безпеки України.

СБУ нагадала про те, що давно розслідує діяльність ПВК "Вагнера" на Донбасі й раніше вже оприлюднювала списки найманців, які воювали проти України.