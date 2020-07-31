Офіс Президента проситиме Білорусь видати бойовиків "Вагнери" до України.

 

Офіс Президента України анонсував оформлення звернення до Білорусі з проханням екстрадиції бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", затриманих білоруськими спецслжбами у передодень президентських виборів.

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

 

 

"Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", яких підозрюють у воєнних злочинах на території Донбасу, з дотриманням усіх передбачених процедур... Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до воєнних злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", – йдеться у повідомленні.

 

Офіс Президента зазначає, що "вся світова спільнота вкрай неґативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані".

 

Наразі тривають консультації з білоруською стороною.

 

Напередодні СБУ виступила із заявою, в котрій повідомила про доцільність екстрадиції бойовиків "Вагнери". Спецслужба порушить це питання перед Генеральною прокуратурою. 

 

"Всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших воєнних злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України", – наголосили у Службі безпеки України.

 

СБУ нагадала про те, що давно розслідує діяльність ПВК "Вагнера" на Донбасі й раніше вже оприлюднювала списки найманців, які воювали проти України.

 

31.07.2020

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