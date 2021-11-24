Українські сили розпочали спецоперацію вздовж білоруського кордону.

На кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони вирішила посилити українсько-білоруський кордон після провокацій із міґрантами на кордонах Польщі та Литви.

Спецоперація координується Державною прикордонною службою та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими резервами, йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності... На сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України, і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Зі слів першого заступника голови Державної прикордонної служби України Володимира Нікіфоренка, наразі на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи, є ймовірність перенаправлення потоків міґрантів до України, тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці. Головне завдання – не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив у коментарі "Українській правді": від моменту, коли почалося посилення кордону й почали прибувати резерви, відпрацьовувалися плани взаємодії, координація дій під час виникнення різних ситуацій. Увечері 23 листопада спецоперація розпочалася офіційно.

Для охорони кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження. В межах контрольованих прикордонних районів виставлятимуть контрольні пости на автомобільних дорогах, патрулюватимуть основні шляхи, що прямують до державного кордону, перевірятимуть автобусні та залізничні станції, в населених пунктах прикордоння проводитимуть превентивні заходи.