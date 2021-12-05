Білорусь звинуватила українських військовиків у "порушенні кордону".

 

Білорусь звинуватила Україну у порушенні свого авіаційного простору. Згідно з версією Мінська, у суботу, 4 грудня, українські пілоти на військовому вертольоті Мі-8 нібито порушили державний кордон і залетіли на територію Білорусі під час навчань "Полісся".

 

 

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

 

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - звинувачують білоруські прикордонники.

 

Згідно з версією комітету, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

 

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував у коментарі "Українській правді" інформацію, начебто українські гелікоптери перетнули кордон.

 

"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - пфдкреслив він.

 

04.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Себастьян Курц – метеорит австрійського політичного небосхилу
Максим МУЛЯР
Цього тижня остаточно погасла зірка, чи радше метеорит, австрійського політичного небосхилу. Мова, звісно, йде про Себастьяна Курца – непересічну особистість, котра змогла собі забезпечити блискавичну політичну кар’єру й так само блискавично звести її нанівець.
03.12.21 | | У світі
Душа в самотності
Олена Лисенко
Роман тригерить, алюзорно відсилає читача кудись в глибини пам'яті, у ретельно закопане несвідоме. Роман лякає, сторінка за сторінкою лезом перерізає свідомість. Це про спробу змінити минуле, про розтерзану пам'ять, про чергову поразку і врешті —  про прийняття сього світу.
03.12.21 | | Штука
Сюжет для домашнього відео
Тарас Прохасько
Споживач сам почав диктувати, якою має бути його історія. Фактично відбувся ренесанс соцреалізму. Бо головним постулатом соцреалізму є  зображати не так, як є, а так, як має бути.
02.12.21 | | Дискурси
Led Zeppelin IV (side 2)
Ілько ЛЕМКО
З ракурсу сьогодення, відзначаючи 50-річчя Led Zeppelin IV, можемо припустити, що цей альбом має добрі шанси стати the best усієї рокової музики. Пройдемося його другим боком
02.12.21 | | Минуле
Граєш, щоб навчитися жити
Ігри визначає культура, в якій ми живемо.
02.12.21 | | Наука
Червона книжечка
Юрій Винничук
В прадавню епоху розвинутого соціалізму саме на «октябрські празнікі» я приїжджав до батьків і збирав виноград. Адже тоді було кілька днів вихідних...
01.12.21 | | Дискурси
Революція без фейсбука
Сергій ЄКЕЛЬЧИК
Інтернет і соціальні мережі несуть у собі небезпеку дезінформації. Але в поняття спільноти все ж включається уявлення про спільноту довіри, про необхідність підтвердження від людей, яким віриш, яким довіряєш.
01.12.21 | | Україна
Живі роботи навчились розмножуватись
Учені створили живих роботів зі стовбурових клітин жаби. У статті, опублікованій в журналі PNAS, описана здатність цих роботів самовідтворюватись. 
01.12.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.