Білорусь звинуватила українських військовиків у "порушенні кордону".

Білорусь звинуватила Україну у порушенні свого авіаційного простору. Згідно з версією Мінська, у суботу, 4 грудня, українські пілоти на військовому вертольоті Мі-8 нібито порушили державний кордон і залетіли на територію Білорусі під час навчань "Полісся".

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

"Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України", - звинувачують білоруські прикордонники.

Згідно з версією комітету, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м "перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі".

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував у коментарі "Українській правді" інформацію, начебто українські гелікоптери перетнули кордон.

"В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", - пфдкреслив він.