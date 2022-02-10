Росія і Білорусь офіційно розпочали військові навчання. Україна проводить свої.

У Білорусі 10 лютого стартували російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Про це повідомляє Міноборони Росії.

"Навчання проводиться з метою відпрацювання завдань щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії в ході ведення оборонної операції, а також протидії тероризму і захисту інтересів Союзної держави [Росії і Білорусі]", – йдеться у повідомленні.

"У ході навчання, на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський та Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості Республіки Білорусь, будуть виконані заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї і боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника", – виправдовуються військовики.

Під час навчання задіють аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі.

"У ході першого етапу перевірки сил реагування Союзної держави війська здійснили передислокацію і створили угруповання військ (сил) на загрозливих напрямках, організували охорону важливих державних і військових об'єктів, посилили охорону державного кордону у повітряному просторі", – повідомляє Міноборони РФ.

Окремо повідомляється, що на чергування на навчаннях у Брестській області Білорусі поставили систему протиповітряної оборони далекого радіусу дії С-400 "Тріумф".

Напередодні до Білорусі прибув начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов "для контролю готовності".

У той же час, як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, по всій Україні тривають військові навчання "Заметіль-2022". Їхня мета – відпрацювати тактику та оборонні дії. Протягом місяця всі без винятку командири військових частин і начальники підрозділів мають показати свої навички зі стратегії планування операцій.

"Офіцери на пунктах управління поширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході ведення операції сил оборони. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання з практики та стандартів процедур, ухвалених у країнах-членах НАТО, удосконалюватимуть способи ведення оборони", – розповів Наєв, згідно з повідомленням телеканалу "Дім".

Торік Збройні сили України провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тис. тактико-спеціальних навчань різних видів.