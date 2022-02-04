Білоруси збили над полігоном не український, а російський безпілотник.

Білоруські силовики перехопили неподалік від полігону "Брестський" не український безпілотний літальний апарат, а російський.

Про це заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим.

"Наскільки відомо, йдеться про безпілотники «Орлан», котрі є лише на озброєнні Росії та Білорусі", – написав Кизим у Facebook.

У п'ятницю російське видання Insider опублікувало статтю у рубриці "Антифейк", у котрій підтверджує: збитий дрон направду схожий на російський БПЛА, а не на український.

"Білоруські військовики стверджують, що збили не «Орлан», а «Spectator M1» українського виробництва. Втім формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон подібний саме на «Орлан». Крім того, крила «Spectator» укомплектовані аеродинамічними кінцівками-вінглетами, чого немає в «Орлана»", – йдеться у публікації.

Українська волонтерська спільнота InformNapalm підтвердила, що продемонстрований дрон не подібний на жоден український БПЛА: "Якщо розглянути характерні особливості українського «Spectator M1» (який пропагандистські канали Білорусі та РФ вказують найчастіше як основну версію при ідентифікації БПЛА), то видно, що кріплення крила та хвостова частина, а також інші конструктивні елементи відрізняються від представленої на фото моделі".

Волонтери констатують, що у російських та білоруських телеграм-каналах є велика плутанина щодо ідентифікації моделі БПЛА. Але жодна із зазначених моделей ні українських, ні російських, ні білоруських або навіть польських БПЛА на 100% не має візуальної схожості з розміщеними МЗС Білорусі фотографіями.

Євген Гриньов, спеціаліст, який працював із українськими дронами на фронті, прокоментував цю знахідку: "БПЛА, яке демонструє МЗС Білорусі, конструктивно відрізняється від будь-якої відомої виробничої моделі українських безпілотників. Особливу увагу слід звернути на «повітрозабірник», який прикручений великими болтами – так у виробничих умовах не робиться. Ймовірно, це «кустарна модель» із деталей, куплених в інтернет-магазинах".

InformNapalm припускає, що спецслужби підкинули на полігон цю конструкцію вмисне для того, щоб звинуватити Україну.

"OSINT-розслідувачі InformNapalm не відкидають, що Російська Федерація і в майбутньому може організовувати подібні провокації, використовуючи територію Білорусі як джерело інформаційних вкидів. Для цього можуть привезти до Білорусі якісь українські БПЛА, захоплені на Донбасі, щоб провокації виглядали правдивішими", – йдеться у публікації.

Посол України Ігор Кизим звернув увагу на те, що повідомлення про збиття безпілотника у Мінську з'явилися під час зустрічі розпорядника будівлі офісу президента Білорусі Олександра Лукашенка з новим російським послом Борісом Ґризловим. "Треба ж було якось виправдати «загрозу з півдня», ще й попросити якоїсь допомоги. Лише навіщо грати так грубо, по-солдафонськи?" – прокоментував Кизим.

МЗС Білорусі повідомило, що 3 лютого викликало посла України Ігоря Кизима і заявило йому рішучий протест "у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

Білоруси стверджують, що 24 січня апарат "незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил". У МЗС Білорусі стверджують, що "на основі аналізу даних бортової апаратури" встановили, ніби його запустили з території України "з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном".

Міністерство закордонних справ України назвало провокацією заяву Білорусі.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", – ішлося в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, опублікованому у twitter.