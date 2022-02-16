Росіяни звели понтонний міст через Прип'ять за шість кілометрів від України.

Комерційна супутникова знимка, котру поширили у соціальних медіях у вівторок, показує, що недалеко від українсько-білоруського кордону з'явилася переправа на річці Прип'ять. Кадр із новою інженерною спорудою знято 15 лютого. Днем раніше на цій локації не було моста, хоча було видно сліди від техніки.

Координати переправи

У вівторок вночі, приблизно о 2:00 за київським часом (акурат у час очікуваного Сполученими Штатами Америки вторгнення), користувач twitter'а із ніком Doge запостив у своїй стрічці дві супутникові знимки річки Прип'ять на ділянці Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника – за 2 січня і 14 лютого 2022 року.

"Супутникові фото демонструють щось на кшталт підготовчих робіт, згідно з моїм уявленням, перед зведенням моста. Локація – ріка Прип'ять, приблизно за чотири милі від українського кордону. Сподіваюся, нові кадри з'являться невдовз і ми зможемо роздивитися. Якщо приблити зображення, то помітно сліди коліс", – написав Doge.

Згодом автор додав коментар: йому вдалося побачити новіші супутникові знімки, "котрими я поки що не можу поділитися", і вони "показують це чітко". Координати переправи – 51.5327, 29.8659.

На цю нотатку відреаґувала користувачка із ніком Amelia Smith – вона запостила новішу знимку, за 15 лютого.

"Нові знимки річки Прип'ять у Білорусі поруч із білорусько-українським кордоном показують новий міст, зведений цього дня (15 лютого, – Z) раніше", – прокоментувала вона.

11 лютого Міністерство оборони Білорусі повідомило, що в рамках військових навчань "Союзна рішучість – 2022" мотострілецькі підрозділи збройних сил Росії на ділянці "Річиця" тренуватимуть відбиття повітряного нападу умовного противника, виведення і зайняття оборонних рубежів, а також "переправи водяної перепони". Штука в тому, що місто Річиця Гомельської області лежить на ріці Дніпро. До Прип'яті – це вже сам край держави – майже сто кілометрів.

Найближче поселення до самої переправи – неживе українське місто Прип'ять (відстань – приблизно 20 кілометрів); із білоруського боку – Наровля і Хойники (приблизно 40 кілометрів).