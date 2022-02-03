Україна назвала провокацією заяви Білорусі про безпілотника-шпигуна.

 

Міністерство закордонних справ України назвало провокацією заяву Білорусі про те, начебто українці запускали безпілотний літальний апарат через кордон.

 

 

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, опублікованому у twitter.

 

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", – написав він.

 

МЗС Білорусі повідомило, що 3 лютого викликало посла України Ігоря Кизима і заявило йому рішучий протест "у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

 

Білоруси стверджують, що 24 січня апарат "незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки спеціалістами збройних сил". У МЗС Білорусі стверджують, що "на основі аналізу даних бортової апаратури" встановиил, ніби його запустили з території України "з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном".

 

03.02.2022

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