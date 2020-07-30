У центрі Львова відкрили унікальний музей.


Сьогодні, 30 липня, у Львові відбулось уросте відкриття інноваційного музею історії міста у постатях «Львів Стародавній». Це унікальний проєкт, який представить історію міста Лева через найвідоміших та найвпливовіших постатей історичних епох.

 

Усі фото: loda.gov.ua

 

Ідея створення музею полягає у тому, щоб показати історію славного міста Львів у період Середньовіччя.

 

Лише за годину в захопливому мультимедійному 5D форматі (діорами, запахи, звуки, реалістичні фігури-реконструкції визначних осіб) за допомогою медіагіда п’ятьма мовами можна ознайомитися з багатовіковою історією Львова та різних народів, що разом жили і розбудовували місто в період з ІХ до ХVIII ст.

 

 

Експозиція музею висвітлює політичне, духовне та культурне життя міста у складі різних держав. Також тут йдеться про діяльність видатних історичних осіб, які зробили значний внесок у розвиток міста Лева з 1256 до 1772 року.

 

 

Музей сформовано з 12 мультимедійних експозицій; 11 діаграм у 3D форматі; 40 реалістичних фігур видатних постатей міста та ще безлічі унікальних речей та технологій.

 

 

Засновниками проєкту у Львові є благодійний фонд «Відродження» УГКЦ, Валерій Галан та Юрій Бірюченко.

 

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