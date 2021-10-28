У Львові радянську зірку з «Марсового поля» передали у музей.

 

До музею «Територія терору» у Львові надійшов новий експонат – бронзова «зірка»-барельєф «Ордена Вітчизняної війни» із «Марсового поля». Про це повідомила керівниця музею Ольга Гончар.

 

 

За її словами, рішення про демонтаж радянського символу виконком Львівської міськради прийняв 8 жовтня.

 

Новий експонат зарахували до експозиції колекції радянського мистецтва, у якій уже є скульптури та барельєфи з колишнього Монумента слави на вул. Стрийській.

 

У музеї саме розпочали дослідження встановлення зірки на «Марсовому полі».

 

 

«Марсове поле» – Личаківське військове кладовище, де перепоховані солдати Червоної армії. Також у 1990-х на полі було встановлено металевий хрест у пам'ять колишніх поховань українських січових стрільців. Протягом 1990 років тут також були перепоховані жертви радянського терору в Замарстинівський тюрмі, – зазначено у повідомленні на facebook-сторінці музею. Саму «зірку» було встановлено у 1974–1976 роках. Її створив авторський колектив: архітектори В. Каменщик, А. Шуляр; скульптор В. Бойко. Тепер ви можете побачити її у нашій колекції радянського монументального мистецтва».

 

Нагадаємо, 22 жовтня виконком Львівської міськради не погодився з рішенням Касаційного адміністративного суду та відмовився передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання з Пагорба слави у Львові на меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі в РФ.

 

Фото facebook.com/TerritoryTerror

28.10.2021

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