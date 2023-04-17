У Бориславі згорів унікальний музей "Карпатська хата".

 

 

На Львівщині 16 квітня сталася пожежа в унікальному музеї «Карпатська хата». Він розташований у Бориславі й організований головою Польського товариства, знавцем і дослідником історії Борислава Сергієм Силантьєвим. Про це повідомили у Бориславському туристичному інформаційному центрі. 

 

«Сталася пожежа в одній з улюблених локацій, у наших друзів – музею "Карпатська хата". Причина займання наразі встановлюється. Однак полум’я завдало значної шкоди, знищено багато цінних для історії міста експонатів та речей, які пан Сергій збирав роками. Це людина, що живе своєю справою, береже та плекає історію», – йдеться в повідомленні.

 

У туристично-інформаційному центрі закликають підтримати розвиток локальної історії та культури і допомогти відновити музей. Невдовзі планують оголосити збір.

 

 

Музей старовини – карпатська дерев’яна хата, збудована без жодного цвяха і «по вінця» наповнена експонатами з приватної колекції господаря. Звели її з ялинкових зрубів у Карпатах в селі Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області. Це фактично найстаріший будинок у цьому селі, йому вже більш ніж 200 років (збудований 1802-го). В 2013 році хатину було перевезено в Борислав.

 

У музеї були розташовані найрізноманітніші предмети старовини: жорна, бочки, куфер, лавиця, знаряддя для обробки льону та щітки для його вичісування, лопатка для віяння збіжжя, термос незвично великих розмірів, в якому носили їсти в поле, слюсарний верстат, сепаратор, ремісничі вироби, одяг, взуття, народні строї тощо.

 

17.04.2023

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