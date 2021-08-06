У Верховині відкрили музей-криївку УПА з входом через криницю.

У Верховині відкрили музей-криївку Української повстанської армії. Облаштували його в підвалі, спорудженому понад 100 років тому.

Експозиція музею

Про це повідомила заступниця голови Верховинської селищної ради Марія Маківничук на своїй сторінці у Facebook. Ініціатива зробити музей належить її батькові Іванові Маківничукові.

Як повідомила пані Марія, в музеї розповідається історія ОУН і УПА та мешканців регіону, які захищали рідну землю.

"Іван Михайлович збирав матеріали протягом двох років спільно зі знаним дослідником з села Яворова Василем Гуменюком, а над секретним входом у криївку працювали спільно з науковцем Ярославом Зеленчуком", – розповіла Марія Маківничук.

Секретний вхід – криниця

Благословив музей отець Юрій Стефлюк. На відкритті були представники громади, дослідники, місцева влада.