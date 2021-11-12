У печері Вертеба оновили експозицією про трипільців.

 

Сьогодні, 12 листопада, презентували оновлення експозиції печери-музею трипільської культури Вертеба, що у с. Більче-Золоте на Тернопільщині. Також було оновлено сайт пам’ятки, повідомив директор Борщівського музею Михайло Сохацький.

 

 

У межах проєкту, підтриманого Українським культурним фондом, працівники Борщівського музею оновили експозиції, що знайомлять із «побутом та життям трипільців» та «трипільським хліборобством».

 

 

Також створено нову, найбільшу за площею експозицію у самій печері, яка розповідає про гончарне мистецтво трипільців. Відвідувачі експозиції зможуть дізнатися про технологію виготовлення ліпного посуду, способи його декорування та його функціональне призначення.

 

 

Також у с. Більче-Золоте встановили пам’ятний знак першим археологічним дослідженням трипільської культури на території сучасної України, які відбулися у 1884 році. Тоді були знайдені численні артефакти, зокрема біноклевидна глиняна посудина. Її копія зайняла центральне місце в скульптурній композиції та в основній експозиції про гончарство.

 

 

Знаряддя праці та посуд для екпозиції виготовляли працівники музею та місцеві майстри.

 

Фото facebook.com/bormuzey, suspilne.media

12.11.2021

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