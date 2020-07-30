У Болгарії тривають антиурядові акції протесту.

Протестувальники блокували транспортний рух в центрі Софії.

У Болгарії вже три тижні поспіль проходять масові антиурядові акції протесту. За інформацією болгарського видання Dnes, ввечері в середу, 29 липня, в Софії, біля будівлі уряду країни, зібралося понад п'ять тисяч осіб.

Кілька сотень учасників акції влаштували ходу однією з центральних вулиць болгарської столиці, паралізувавши тим самим рух транспорту. Деякі демонстранти тримали в руках плакати з написами «Розіб'ємо цю мафіозну державу» і «Відставка та прозорі вибори».

Демонстранти звинувачують членів кабінету міністрів у корупції і вимагають відставки прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова. Також протестувальники висловлюють обурення бездіяльністю генерального прокурора країни Сотіра Цацарова. Він, на переконання протестувальників, навмисно не займається антикорупційними розслідуваннями щодо близьких до уряду людей.

Антиурядові акції протесту відбулися 29 липня і в інших містах країни, проте вони були не такими масштабними, як в столиці.

Масові маніфестації в Болгарії розпочалися після того, як три тижні тому в резиденції президента країни Румена Радева провели обшуки. При цьому були попередньо затримані для допиту уповноважений президента з боротьби із корупцією і радник Радева з питань безпеки. У їхніх офісах провели обшуки в рамках двох різних справ – про корупцію і про розкриття державної таємниці.

Румен Радев відомий різкою критикою уряду, членів якого він називає «пов'язаними з олігархами». На думку Радева, саме Бойко Борисов стоїть за обшуками в бюро його співробітників.

Водночас болгарський президент відомий своєю проросійською позицією. Він у спілці з президентом Чехії Мілошем Земаном – ще одним прихильником Кремля – неодноразово виступав за скасування антиросійських санкцій Європейської Унії.