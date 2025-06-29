У Белграді пройшла багатотисячна акція протесту.

Вона завершилася жорсткими сутичками демонстрантів з поліцією.

 

 

Чергова багатотисячна антиурядова акція протесту пройшла у Белграді у суботу, 28 червня. 140 тисяч людей вийшли на вулиці сербської столиці, вимагаючи дострокових парламентських виборів та демісії президента Сербії Александара Вучича. Про це повідомило сербське радіо b92.

 

Суботня акція стала продовженням серії антивладних протестів, яка триває з листопада минулого року, коли внаслідок обвалення бетонного козирка на щойно відремонтованому залізничному вокзалі в Нові-Саді загинули 16 людей. Протестувальники вважають причиною трагедії корупцію.

 

Минулого місяця протестувальники почали вимагати дострокових парламентських виборів. У нинішньому парламенті більшість має партія президента Вучича. Сам він раніше говорив, що наступні вибори відбудуться лише в назначений термін, тобто наприкінці 2026 року.

 

Протестувальники вимагали від Вучича погодитися на дострокові вибори. Причому оголосити про це рішення президент до 21:00 28 червня. Але він відкинув вимогу демонстрантів. «Ультиматум не прийнятий», – заявив Вучич.

 

Тож маніфестація, яка спочатку мала мирний характер, надвечір переросла у зіткнення з поліцією. Протестувальники почали кидати в правоохоронців сигнальні ракети та пляшки. Поліція відповіла перцевим газом.

 

Зіткнення демонстрантів з поліцією були зафіксовані в кількох місцях у центрі Белграда, зокрема перед церквою Святого Марка, розташованою поблизу місця засідань сербського парламенту. 

 

Як розповів помічник директора поліції Белграда Деян Лукович, було затримано 77 учасників протекстів. За його словами, внаслідок заворушень постраждали 48 поліціянтів. Лукович повідомив, що поліція порушила 35 кримінальних справ та подала 22 клопотання про порушення провадження про злочини. «Ми все ще встановлюємо всі обставини, фактичну ситуацію та встановлюємо інших осіб, організаторів, і у співпраці з прокуратурою та службами безпеки ми доведемо це до кінця», – сказав Лукович.

 

29.06.2025

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