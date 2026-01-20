Проросійський президент Болгарії Румен Радев оголосив про демісію.

На президентській посаді він просидів 9 років.

Президент Болгарії Румен Радев, якого вважають радше проросійським політиком, оголосив про намір подати до демісії. Про це повідомила болгарська газета Dnes. Виступаючи з телевізійним зверненням до нації увечері у понеділок, 19 січня, Радев сказав, що востаннє звертається до громадян як глава держави і наступного дня, 20 січня, подасть заяву про відставку.

«9 років тому ви проголосували за мене на посаду президента Болгарії. Разом ми пережили низку криз, нападки олігархії та великі протести у 2020 та 2025 роках… Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як президент Болгарії. Дякую за ваше терпіння. Я визнаю свої помилки і, перш за все, прошу вибачення», – сказав Радев у своєму зверненні.

Офіційно прохання президента про демісію має бути розглянуте Конституційним судом, який може достроково припинити його повноваження. До цього моменту Радев продовжуватиме виконувати свої обов'язки. Після ухвалення відставки функції глави держави візьме на себе віцепрезидентка Ілляна Йотова.

У своєму зверненні Радев висловив упевненість, що Йотова стане «гідною виконувачкою обов'язків президента». «Попереду на нас чекає битва за майбутнє нашої батьківщини, і я вірю, що ми зустрінемо її разом з усіма вами – гідними, натхненними та непохитними!», – заявив Радєв.

Румен Радев обіймав посаду президента Болгарії два терміни поспіль. Він був уперше обраний президентом у листопаді 2016 року та переобраний у листопаді 2021 року. Його звична каденція мала б тривати до січня 2027 року.

За час свого президентства Радев неодноразово виступав з антиукраїнськими промовами. Зокрема, публічно ставив під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України. У 2021 році він назвав Крим російською територією та заявив про неефективність антиросійських санкцій Євроунії.

Заява Радевв про відставку пролунала на тлі хвилі протестів у Болгарії, яка розпочалася у грудні. Приводом для них стали відеоролики, що поширилися в соцмережах: в одному з них депутати від правлячої коаліції всього за 26 секунд ухвалили закон, який стосувався місцевих активів «Лукойлу», а в іншому ролику було показано голосування за суперечливий проєкт бюджету, проведене в обідню перерву.

11 грудня на тлі протестних акцій у відставку подав прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, а відтак і цілий кабінет. Тож тепер у Болгарії відбудуться четверті за вісім років парламентські вибори. Болгарські ЗМІ зазначають, що Радев йде з посади президента заради створення власної політичної партії та участі у позачергових парламентських виборах.