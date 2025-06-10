Трамп відрядив до Лос-Анджелеса морпіхів для придушення заворушень.

Також до міста скеровані додаткові підрозділи  нацгвардійців.

 

 

Пентаґон відрядив близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса на додаток до сил Національної гвардії для придушення заворушень, спричинених рейдами імміграційної служби. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Морпіхи прибудуть до Лос-Анджелеса з бази «Кемп-Пендлтон», яка розташована в Каліфорнії. В адміністрації президента США таке рішення обґрунтували «посиленням загроз для федеральних службовців і будівель»,

 

Також до міста скеровані ще дві тисячі вояків Національної гвардії Каліфорнії. Таким чином кількість нацгвардійців, кинутих проти протестувальників у Лос-Анджелесі зросте вдвічі – до 4000 осіб.

 

Президент США Дональд Трамп, коментуючи протести в Лос-Анджелесі, звинуватив у створенні заворушень «професійних агітаторів і заколотників». Він пригрозив скерувати до міста ще більше представників силових структур, які підпорядковуються федеральному центру, а не місцевій владі. А в записі у своїй соцмережі Truth Social Трамп застеріг демонстрантів, що проти них буде застосовано брутальну силу, якщо вони «виявлятимуть неповагу» до силовиків.

 

Губернатор Каліфорнії і член Демократичної партії Ґевін Ньюсом (Gavin Newscum) назвав «антиамериканським» рішення Трампа вдатися до використання морської піхоти для придушення протестів у Лос-Анджелесі. «Морські піхотинці США з честю служили у кількох війнах на захист демократії. Вони – герої.  Такі підрозділи мають боротися зі зовнішніми загрозами, а не діяти всередині країни. Їх не слід відправляти на американську землю, де вони битимуться з власними громадянами, щоб втілити в життя божевільну фантазію президента-диктатора», – заявив каліфорнійський губернатор.

 

У Лос-Анджелесі вже кілька днів поспіль тривають протести проти міґраційної політики Дональда Трампа. Перша хвиля заворушень почалася в п'ятницю ввечері, шостого червня, після дій аґентів Митно-імміграційної служби, які затримали щонайменше 44 особи за порушення імміґраційних правил. У ході заворушень відбулися сутички між демонстрантами та федеральними аґентами.

 

Понеділок, дев’ятого червня,  у Лос-Анджелесі загалом пройшов спокійно, незважаючи на окремі інциденти та сутички. Акції протесту мали мирний характер. Начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл (Jim McDonnell) заявив, що місцева влада змогла взяти ситуацію під контроль. «У нас є багаторічний досвід управління великомасштабними публічними демонстраціями, і ми, як і раніше, впевнені у своїй здатності робити це професійно та ефективно», – сказав він на зустрічі з журналістами.

10.06.2025

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