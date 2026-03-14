Протестувальники на Кубі атакували офіс Комуністичної партії.

Акції протесту були спровоковані відімкненням електрики та дефіцитом продовольства.

На Кубі відбулися антиурядові акції протесту. Вони викликані економічною та енергетичною кризою в країні, яка посилилася через запроваджені Вашінґтоном енергетичну блокаду острова. У ніч на суботу, 14 березня, група протестувальників напала на штабквартиру правлячої Комуністичної партії в місті Мороні.

Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, демонстрація в Мороні, спровокована відімкненням електроенергії та нестачою продуктів харчування, спершу проходила мирно, проте згодом переросла у заворушення. На кадрах, що поширилися в соціальних мережах, видно велику пожежу, люди кидають каміння у вікна будівлі офісу Компартії, а на задньому плані лунають вигуки «Свобода!» (Libertad!).

Внаслідок нападу офіс правлячої партії частково зруйновано. Влада Куби заявила про «акти вандалізму», павоохоронці затримали п'ятьох осіб. Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування того, що сталося.

Публічні протести, особливо зі застосуванням насильницьких дій, трапляються на Кубі надзвичайно рідко. Конституція 2019 року хоч і надає громадянам право на демонстрації, але закону, який би чіткіше визначав це право, так досі й не ухвалено, що залишає тих, хто виходить на вулиці, у юридичній невизначеності.

Сполучені Штати посилили тиск на Кубу після захоплення в січні цього року президента Венесуели Ніколаса Мадуро – найважливішого іноземного благодійника Куби. Наприкінці січня президент США Дональд Трамп назвав Кубу «екслюзивною загрозою для національної безпеки США» і пригрозив усім державам, які продовжать постачати Гавані нафту або нафтопродукти, запровадженням штрафних мит. Острів фактично опинився у блокаді.