Росію підозрюють у глушенні GPS-сигнала в літаку, яким летіла Урсула фон дер Ляєн.

Пілотам довелося садити літак у Болгарії за допомогою паперових карт.

 

 

Літак президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у понеділок, першого вересня, зіткнувся в Болгарії з проблемами через глушення сигналу GPS-навігації, в якому підозрюють Росію. Про це заявила болгарська газета Dnes з покликом на слова речниці Європейської комісії Аріанни Подести (Arianna Podesta).

 

«Ми можемо підтвердити, що справді були перешкоди GPS, але літак благополучно приземлився в Болгарії. Болгарська влада повідомила нас, що підозрює навмисне втручання з боку Росії. Цей інцидент підкреслює терміновість візитів президентки ЄК, які наразі охоплюють сім країн, включно з Болгарією. Вона особисто знайомиться з викликами, з якими стикаються наші східні партнери», – сказала Подеста журналістам у Брюсселі.

 

Аріанна Подеста наголосила, що такі дії є частиною ворожої поведінки Москви, до якої Євроунія вже звикла. «Але вони лише підсилюють зобов’язання ЄУ щодо зміцнення обороноздатності та підтримки України», – наголосила речниця Єврокомісії.

 

Управління повітряного руху Болгарії підтвердило, що такий інцидент справді мав місце. У відомстві додали, що від початку повномасштабної війни в Україні випадки глушення GPS-сигналу почастішали. Про це заявляють і європейські країни, які межують з Росією в реґіоні Балтійського моря.

 

Європейська комісія працює над планом дій у відповідь на почастішання повідомлень про перешкоди GPS. Цей план включатиме конкретні заходи щодо підвищення стійкості ЄУ до таких загроз, зокрема збільшення можливостей моніторингу та раннього попередження навігаційної системи Galileo

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проводить турне східноєвропейськими країнами ЄУ, у тому числі такими, що безпосередньо межують з Росією та Білоруссю. Напередодні вона побувала в Польщі, де разом з прем'єр-міністром Дональдом Туском відвідала прикордонний пост у місті Кринки. Сторони обговорили зміцнення східного кордону ЄУ, в тому числі з використанням нового оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE), обсяг якого сягне 150 млрд євро. При цьому фон дер Ляєн назвала Путіна «хижаком», якого «можна стримати лише силою». «Тому нам необхідно діяти скоординовано, точно та швидко», – зазначила вона.

 

01.09.2025

