Галицькі хроніки COVID-19: 29 липня.

Станом на 09:00 29 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 442 хворих на COVID-19. За минулу добу – 297 нових випадків: 118 – на Івано-Франківщині, 149 – на Львівщині (проведено 1055​ ПЛР-досліджень) та 30 – на Тернопіллі (проведено 281 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 4 – на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 5460 хворих на COVID-19. За минулу добу – 98 осіб: 67 – на Львівщині, 16 – на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 липня (09:00): 2852 випадки, 30 нових

м. Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 2 особи

Бучацький район – 3 особи

Тернопільський район – 3 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Збаразький район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 липня (09:00): 9248 випадків, 149 нових

м. Львів – 52

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 11 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 10 осіб

Сокальський район – 7 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 12 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 липня (09:00): 4342 випадки, 118 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.