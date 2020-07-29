Галицькі хроніки COVID-19: 29 липня.

Станом на 09:00 29 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 442 хворих на COVID-19. За минулу добу – 297 нових випадків: 118 – на Івано-Франківщині, 149 – на Львівщині (проведено 1055 ПЛР-досліджень) та 30 – на Тернопіллі (проведено 281 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 4 – на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5460 хворих на COVID-19. За минулу добу – 98 осіб: 67 – на Львівщині, 16 – на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 2852 випадки, 30 нових
м. Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 2 особи
Бучацький район – 3 особи
Тернопільський район – 3 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Збаразький район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 9248 випадків, 149 нових
м. Львів – 52
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 11 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 10 осіб
Сокальський район – 7 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 4342 випадки, 118 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.07.2020