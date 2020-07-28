Галицькі хроніки COVID-19: 28 липня.

Станом на 09:00 28 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 145 хворих на COVID-19. За минулу добу – 299 нових випадків: 103 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 742 ПЛР-дослідження) та 49 – на Тернопіллі (проведено 101 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено 8 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 7 – на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 5 362 хворих на COVID-19. За минулу добу – 96 осіб: 48 – на Львівщині, 8 – на Тернопіллі та 40 – на Івано-Франківщині.



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 липня (09:00): 2822 випадки, 49 нових

м. Тернопіль – 32 особи

Монастириський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Тернопільський район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 липня (09:00): 9099 випадків, 147 нових

м. Львів – 74 особи

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 3 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 23 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 5 осіб

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 4 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 липня (09:00): 4224 випадки, 103 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.