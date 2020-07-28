Галицькі хроніки COVID-19: 28 липня.

Станом на 09:00 28 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 16 145 хворих на COVID-19. За минулу добу – 299 нових випадків: 103 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 742 ПЛР-дослідження) та 49 – на Тернопіллі (проведено 101 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 8 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 7 – на Львівщині та 1 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5 362 хворих на COVID-19. За минулу добу – 96 осіб: 48 – на Львівщині, 8 – на Тернопіллі та 40 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 2822 випадки, 49 нових
м. Тернопіль – 32 особи
Монастириський район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Бучацький район – 4 особи
Тернопільський район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
Підгаєцький район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 9099 випадків, 147 нових
м. Львів – 74 особи
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 3 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 23 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 5 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 5 осіб
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 4224 випадки, 103 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.07.2020