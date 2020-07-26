Данія знову заблокувала ще на кілька місяців добудову «Північного потоку – 2».

Водночас США посилюють тиск на європейських підрядників будівництва газогону.

 

 

Данська влада, яка лише нещодавно дала дозвіл на добудову газогону «Північний потік – 2» на своїй ділянці акваторії Балтійського моря, знову заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм. Як причину називають нерест тріски. Про це повідомила німецька телерадіокомпанія NDR – за її даними, відновити роботи буде дозволено не раніше першого жовтня.

 

Іронія ситуації полягає в тому, що лише два тижні тому Копенгаґен дав дозвіл використовувати під час будівництва газогону «Північний потік – 2» трубоукладальні судна не тільки з динамічним позиціонуванням, що було дозволено ще 30 жовтня 2019 року, а й з якірним позиціонуванням. Окремий дозвіл для цього було потрібно у зв'язку з тим, що в цьому районі були затоплені ємності з хімічними бойовими отруйними речовини часів Другої світової війни, так що донне тралення, постановка суден на якір і втручання в морське дно були пов'язані з ризиком зачепити їх. Відтак до робіт змогло б приступити російське судно «Академик Черский», яке, власне, й має якірне позиціонування.

 

Утім щойно російський трубоукладач, який півроку добирався з російської Находки, що на Далекому Сході, до німецького порту Мукран на острові Рюґен, планував розпочати роботи, як почала діяти нова данська заборона.

 

Нагадаємо, що необхідність залучення до будівництва «Північного потоку – 2» російського судна «Академик Черский» виникла через те, що у грудні минулого року від робіт з укладання труб дном Балтійського моря відмовилася швейцарська компанія Allseas. Швейцарці вчинили так, побоюючись американських санкцій проти іноземних компаній, які надають судна для будівництва «Північного потоку – 2» і «Турецького потоку».

 

Тим часом США посилюють тиск на європейські компанії, які беруть чи планують взяти участь у спорудженні газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag в неділю, 26 липня. За його інформацією, представники Сполучених Штатів за минулі дні провели відеоконференцію з підрядниками, щоби застерегти їх про «далекосяжні наслідки подальшої участі в проєкті». У консультаціях взяли участь до 12 представників уряду США, які «в доброзичливому тоні» наголосили, що мають намір «перешкодити завершенню будівництва».

26.07.2020

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