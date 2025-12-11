Данська розвідка назвала США потенційною загрозою.

У звіті спецслужби зазначено, що США «використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент тиску».

Розвідувальна служба Данії (Forsvarets Efterretningstjeneste) вперше назвала США потенційною загрозою безпеці. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на звіт данської спецслужби за 2025 рік, опублікований у середу, 10 грудня. Документ сигналізує про зміну погляду скандинавської країни на свого натовського союзника на тлі геополітичного тертя передовсім щодо Гренландії.

У звіті йдеться про те, що США чимраз частіше віддають пріоритет власним інтересам, а також «використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент тиску», у тому числі у відносинах зі союзниками та партнерами. Розвідка Данії також відзначає зростання інтересу Вашінґтона до Гренландії на тлі «посилення суперництва великих держав у Арктиці».

«США використовують економічну силу, включно з погрозами високими тарифами, щоб нав'язувати свою волю, і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників», – йдеться у документі.

При цьому данська розвідка, як і раніше, вважає Росію та Китай головними загрозами безпеці. Зокрема, у доповіді наголошується, що невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи може посилити готовність Росії активізувати гібридні атаки проти країн НАТО. Реґіон Балтійського моря розвідка Данії вважає «зоною найбільшого ризику», де Росія може застосувати військову силу проти НАТО.