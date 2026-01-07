Європа продемонструвала рішучу підтримку Данії в її суперечці зі США щодо Ґренландії.

Реагуючи на заяву європейців Білий дім не виключив застосування армії у вирішенні ґренландського питання.

 

 

Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Франції оприлюднили спільну заяву в якій висловили свою підтримку Данії перед претензіями президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Ґренландію. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

«Данія і Ґренландія, і тільки вони, повинні вирішувати питання, які стосуються Данії та Ґренландії», – заявили президент Франції Емманюель Макрон, бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єри Польщі Дональд Туск, Італії Джорджа Мелоні, Іспанії Педро Санчес і Великої Британії Кір Стармер. Вони наголосили, що данське королівство є членом НАТО, тож Сполучені Штати  й самі пов'язані з Копенгаґеном оборонною угодою.

 

«Королівство Данія – включно з Ґренландією – є частиною НАТО. Тому безпека в Арктиці має залагоджуватися колективно, у співпраці зі союзниками по НАТО, включно зі Сполученими Штатами», – йдеться у спільній заяві. За словами європейських лідерів, ця співпраця має поважати «принципи Статуту ООН, зокрема суверенітет, територіальну цілісність і непорушність кордонів. Це універсальні принципи і ми не перестанемо їх захищати».

 

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп вчергове висловив претензії на Ґренландію, заявивши, що острів потрібен Сполученим Штатам «з точки зору національної безпеки». Спілкуючись з журналістам на облавку літака Air Force One в неділю, четвертого січня, американський президент закинув Данії, що мовляв та «не зможе подбати про Ґренландію». Він запевнив їх, що сам подбає про Ґренландію «приблизно через два місяці» або навіть «через двадцять днів».

 

Реагуючи на заяву європейських лідерів, Білий дім, своєю чергою заявив, що «здобуття Ґренландії є пріоритетом з точки зору національної безпеки США та має вирішальне значення для стримування противників в Арктичному реґіоні». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​мети зовнішньої політики, і, звичайно, використання американських військовиків завжди є варіантом, який є в розпорядженні головнокомандувача», – заявили у Білому домі.

07.01.2026

