Урядова коаліція лідирує на позачергових виборах у Данії.

Проте вона не змогла здобути більшості, тому невідомо, чи втримає Метте Фредеріксен посаду прем'єрки.

В Данії у вівторок, 24 березня, відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів лідирує лівоцентристський блок на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен. Про це повідомила данська газета Politiken.

Водночас партія Фредеріксен – соціал-демократи – показали найгірший результат за понад 120 років, набравши лише 21,8% голосів (38 мандатів). «Ми очікували втрати позицій – це нормально, коли балотуєшся втретє», – заявила Фредеріксен і відразу визнала, що хотіла б отримати більше голосів.

Загалом в однопалатному парламенті Данії Фолькетинґу – 179 місць. Три політсили – Соціал-демократична партія, ліберальна парія Venstre (набрала 10,1%) під проводом міністра оборони Троельса Лунда Поульсена (Troels Lund Poulsen) та центристська партія Moderaterne (7,7%) міністра закордонних справ Ларса Лекке Расмуссена (Lars Løkke Rasmussen) – входять до правлячої коаліції. Це уряд меншості; у сумі вони мають 85 місць (для простої більшості потрібно 90). Коаліцію наразі підтримують чотири регіональні партії (у кожної – по одному мандату) та один незалежний депутат.

За результатами ж останніх виборів урядовий блок втратив одне місце у Фолькетинґу, тож диспонуватиме лише 84 мандатами. Опозиційний правоцентристський блок зумів провести до законодавчого органу 77 депутатів.

Метте Фредеріксен, яка обіймає посаду голови уряду сім років, уже заявила, що «готова взяти на себе відповідальність і знову служити прем'єр-міністреркою Данії протягом наступних чотирьох років», тобто балотуватися й на третю каденцію. Це означає, що її партії доведеться провести коаліційні перемовини з іншими політичними силами. За твердженням експертів, формування нового уряду буде вкрай складним.

Експерти теж зазначають, що підняти популярність Метте Фредеріксен допоміг президент США Дональд Трамп своєю аґресивною поведінкою з наміром анексувати Ґренландію. Данська прем’єрка дала рішучу відсіч Трампові, що значно піднесло її рейтинг популярності.