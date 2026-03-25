Урядова коаліція лідирує на позачергових виборах у Данії.

Проте вона не змогла здобути більшості, тому невідомо, чи втримає Метте Фредеріксен посаду прем'єрки.

 

 

В Данії у вівторок, 24 березня, відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів лідирує лівоцентристський блок на чолі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен. Про це повідомила данська газета Politiken.

 

Водночас партія Фредеріксен – соціал-демократи – показали найгірший результат за понад 120 років, набравши лише 21,8% голосів (38 мандатів). «Ми очікували втрати позицій – це нормально, коли балотуєшся втретє», – заявила Фредеріксен і відразу визнала, що хотіла б отримати більше голосів.

 

Загалом в однопалатному парламенті Данії Фолькетинґу – 179 місць. Три політсили – Соціал-демократична партія, ліберальна парія Venstre (набрала 10,1%) під проводом міністра оборони Троельса Лунда Поульсена (Troels Lund Poulsen) та центристська партія Moderaterne (7,7%) міністра закордонних справ Ларса Лекке Расмуссена (Lars Løkke Rasmussen) – входять до правлячої коаліції. Це уряд меншості; у сумі вони мають 85 місць (для простої більшості потрібно 90). Коаліцію наразі підтримують чотири регіональні партії (у кожної – по одному мандату) та один незалежний депутат.

 

За результатами ж останніх виборів урядовий блок втратив одне місце у Фолькетинґу, тож диспонуватиме лише 84 мандатами. Опозиційний правоцентристський блок зумів провести до законодавчого органу 77 депутатів.

 

Метте Фредеріксен, яка обіймає посаду голови уряду сім років, уже заявила, що «готова взяти на себе відповідальність і знову служити прем'єр-міністреркою Данії протягом наступних чотирьох років», тобто балотуватися й на третю каденцію. Це означає, що її партії доведеться провести коаліційні перемовини з іншими політичними силами. За твердженням експертів, формування нового уряду буде вкрай складним.

 

Експерти теж зазначають, що підняти популярність Метте Фредеріксен допоміг президент США Дональд Трамп своєю аґресивною поведінкою з наміром анексувати Ґренландію. Данська прем’єрка дала рішучу відсіч Трампові, що значно піднесло її рейтинг популярності.  

 

25.03.2026

Новий тур Європою хору "Гомін"
31 березня хор “Гомін” Львівського органного залу, що завоював любов слухачів в Україні та далеко за її межами, розпочинає новий тур Європою з програмою українських ретро-пісень в сучасних аранжуваннях.
23.03.26 | | Штука
Бесіди батька авангардного кіно
28 березня о 16:00 у Jam Factory Art Center заплановано презентацію книжки «Йонас Мекас. Розмови з кінорежисерами», кінопоказ і публічну дискусію, присвячену незалежному кінематографу.
22.03.26 | | Штука
Прем’єра вистави «Коляда проти імперії»
«Коляда проти імперії» на Камерній сцені Театру ім. Марії Заньковецької спирається на матеріали спецоперації КДБ «Блок» 1972 року, під час якої відбулися масові арешти діячів дисидентського руху.
21.03.26 | | Штука
Буддійський монах
Василь МАХНО
І бачим як пастух жене корову, як поспіша мураха в дім чи з дому їй знаним шляхом – нам це все відомо і одночасно, знаючи – не знаєм.
21.03.26 | | Дискурси
Симфонія для зранених душ
Роксолана Гавалюк
У новій симфонії Олександра Саратського розмова з цілим залом зранених війною душ про вічне, людяне, космічне, інфернальне виявилася щирою, образною і відкритою, а найголовніше – цілющою.
20.03.26 | | Штука
Дрогобич: нез’ясований випадок
Петро Прокоп’як
Є місця і моменти, відведені для проживання в певнім «відгалуженні часу». Треба бути пильним, відкритим до сприйняття цієї одноразовості...
20.03.26 | | Дискурси
Час як ключ геополітики
Олександр ФІЛЬЦ
Саме в Україні, у зоні найбільшої напруги, сьогодні народжуються нові правила, які завтра можуть бути названі новим «міжнародним порядком».
19.03.26 | | Дискурси
Вечірні екскурсії у Музеї Крушельницької
Це подорож у часі, де крізь напівтемряву залів постає образ великої української оперної діви — Соломії Крушельницької, і можна довідатися про її тріумфи на найкращих сценах світу, а також про особисті сторінки життя, сповнені відваги й натхнення.
18.03.26 | | Штука

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.