Санкції США проти «Північного потоку-2» набули чинності.

Будівництво газогону тимчасово зупинилося.

 

 

Президент США Дональд Трамп підписав у п’ятницю ввечері, 20 грудня, затверджений Конґресом і Сенатом  пакет санкцій проти компаній, котрі беруть участь в будівництві газогону «Північний потік-2». Відтак закон набув чинності. Штрафні заходи закладені в новому оборонному бюджеті США на 2020 рік. Про це повідомило радіо Voice of America. 

 

Документ передбачає штрафні заходи проти іноземних компаній, які надають судна для будівництва «Північного потоку-2» і «Турецького потоку». У ньому наголошено, що санкції ухвалені для залагодження енергетичної безпеки Європи. 

 

Ще до підписання законопроєкту Трампом швейцарська компанія Allseas, яка прокладає труби дном Балтійського моря для «Північного потоку-2», оголосила про припинення робіт. «В очікуванні прийняття закону про бюджетні асигнування на національну оборону США компанія Allseas призупинила роботи з прокладання газогону "Північний потік-2". Allseas діятиме відповідно до закону і чекає від влади США роз'яснення нормативного, технічного і екологічного характеру», – йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті компанії.

 

Наразі «Північний потік-2» готовий приблизно на 87%. Американські санкції, на думку експертів, зможуть відтермінувати його заплановане введення в експлуатацію на кілька місяців, оскільки західні підрядники можуть вийти з проєкту і доведеться шукати нових.

 

 

 

 

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