Данія щойно зараз дала дозвіл на добудову останнього відтинку «Північного потоку – 2».

До роботи було допущене російське судно-трубоукладач «Академик Черский».

Данія дозволила використовувати під час будівництва газогону «Північний потік – 2» трубоукладального судна з якірним позиціонуванням в данській ексклюзивній економічній зоні. Про це йдеться в повідомленні Данської енергетичної аґенції, оприлюдненому в понеділок, шостого липня.

Це рішення ухвалене у відповідь на заявку компанії-оператора Nord Stream 2 AG відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Копенгаґена щодо Конвенції ООН з морського права, вказується в пресрелізі, який цитує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. У ньому підкреслюється, що Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням вимог безпеки, ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Згідно з рішенням Данської енергетичної аґенції, на будівництві «Північного потоку – 2» можуть застосовувати трубоукладальні судна не тільки з динамічним позиціонуванням, що було дозволено ще 30 жовтня 2019 року, а й з якірним позиціонуванням. Окремий дозвіл для цього було потрібно у зв'язку з тим, що в цьому районі були затоплені ємності з хімічними бойовими отруйними речовини часів Другої світової війни, так що донне тралення, постановка суден на якір і втручання в морське дно пов'язано з ризиком зачепити їх. Відтак до роботи може приступити російське судно «Академик Черский», яке, власне, й має якірне позиціонування.

Проте рішення Данської енергетичної аґенції ще може бути оскаржене в апеляційній раді Данії з питань енергетики.