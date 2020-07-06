Данія щойно зараз дала дозвіл на добудову останнього відтинку «Північного потоку – 2».

До роботи було допущене російське судно-трубоукладач «Академик Черский».

 

 

Данія дозволила використовувати під час будівництва газогону «Північний потік – 2» трубоукладального судна з якірним позиціонуванням в данській ексклюзивній економічній зоні. Про це йдеться в повідомленні Данської енергетичної аґенції, оприлюдненому в понеділок, шостого липня.

 

Це рішення ухвалене у відповідь на заявку компанії-оператора Nord Stream 2 AG відповідно до закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Копенгаґена щодо Конвенції ООН з морського права, вказується в пресрелізі, який цитує видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. У ньому підкреслюється, що Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням вимог безпеки, ресурсів і охорони навколишнього середовища.

 

Згідно з рішенням Данської енергетичної аґенції, на будівництві «Північного потоку – 2» можуть застосовувати трубоукладальні судна не тільки з динамічним позиціонуванням, що було дозволено ще 30 жовтня 2019 року, а й з якірним позиціонуванням. Окремий дозвіл для цього було потрібно у зв'язку з тим, що в цьому районі були затоплені ємності з хімічними бойовими отруйними речовини часів Другої світової війни, так що донне тралення, постановка суден на якір і втручання в морське дно пов'язано з ризиком зачепити їх. Відтак до роботи може приступити російське судно «Академик Черский», яке, власне, й має якірне позиціонування.

 

Проте рішення Данської енергетичної аґенції ще може бути оскаржене в апеляційній раді Данії з питань енергетики.

06.07.2020

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