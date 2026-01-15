Данії не вдалося досягти згоди зі США щодо Гренландії.

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен вказав на «фундаментальні розбіжності» у позиціях сторін.

Ларс Льокке Расмуссен і Вівіан Моцфельдт

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) та ґренландська міністерка закордонних справ Вівіан Моцфельдт у середу, 14 січня зустрічалися у Вашінґтоні з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом та держсекретарем США Марко Рубіо для обговорення питання Ґренландії. Про це повідомила газета The Washington Post. На пресконференції за підсумками зустрічі Расмуссен заявив, що відбулася «відверта, але й конструктивна» розмова з адміністрацією, але сторони не дійшли згоди щодо вимог президента США Дональда Трампа «володіти» арктичною територією.

«У нас досі існують фундаментальні розбіжності щодо майбутнього Ґренландії. Нам не вдалося змінити позицію Америки», – констатував данський міністр. При цьому він закликав США до співпраці в цій царині, побудованої на взаємній повазі. Пан Расмуссен розповів, що було вирішено створити робочу групу на високому рівні, аби з’ясувати можливості для досягнення компромісу, який з одного боку врахує інтереси національної безпеки США, а з іншого – не стане перетином «червоних ліній» Данського королівства. Очікується, що перша зустріч цієї робочої групи відбудеться вже за кілька тижнів.

Зі свого боку, Вівіан Моцфельдт вказала, що бажала б посилення співпраці з Вашінґтоном, проте не хотіла б, щоб Ґренландія належала США.

Спілкування представників США, Данії та Ґренландії проходило в урядовій будівлі, розташованій поруч з Білим домом, і тривало близько години. Але ще напередодні Трамп дав зрозуміти, що «не готовий відступити від своїх вимог ні на міліметр». Перед зустріччю він повторив важливість Ґренландії. «Сполученим Штатам потрібна Ґренландія для цілей національної безпеки. Її стратегічне арктичне розташування робить її необхідною для запропонованої системи протиракетної оборони “Золотий купол” (Golden Dome). НАТО стане набагато грізнішим та ефективнішим, коли Ґренландія перебуватиме в руках Сполучених Штатів. Все, що менше, неприйнятно», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Тим часом Данія і Ґренландія оголосили про «розширену військову присутність на острові та навколо нього» у співпраці зі союзниками з НАТО. «Мета полягає в тому, щоб відпрацювати здатність діяти в унікальних арктичних умовах та зміцнити присутність Альянсу в Арктиці, що принесе користь як європейській, так і трансатлантичній безпеці», – йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.