Пролітаючи над..: Замки над Збручем

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Ріка Збруч сотні років була кордоном, що розділяв держави. На її берегах досі зберігся оборонний пояс із неприступних замків.

ТОКИ

Мурований замок на Збручі побудував у XVI ст. князь Януш Збаразький. Тож його називали Новим Збаражем. Замок був оточений водоймою, мав чотири вежі. Його майже повністю розібрали на будматеріал, зокрема каменем із токівського замку була викладена дорога між Волочиськом і Підволочиськом. Сьогодні залишилася лише одна вежа.

САТАНІВ

Ренесансний замок Сенявських у Сатанові того ж часу, що у Токах. Він мав 10-метрові мури і 5 веж. Занепав на початку ХХ століття, коли тут діяв цукровий завод.

У місті збережена також велична бойова вежа ХV століття – це міська брама.

Оборонну функцію виконувала навіть сатанівська синагога, споруджена 1532 року.

СИДОРІВ

Замок, побудований близько 1640 року, нагадує величезний корабель, що пливе на північ. Відео про Сидорівський замок Z публікував у червні.

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА

Замок ХVІ ст. був захищений скелями та рікою з трьох боків. На його території вціліли руїни палацу Адама Тарло, а також порохова вежа. Решту мурів розібрали на камінь для будівництва.

КРИВЧЕ

За декілька кілометрів від Збруча збереглися дві мальовничі вежі й частина мурів. Це залишки замку XVII cт. Одну із чотирьох веж розібрали на бруківку, зі ще одної побудували костел.

ЧОРНОКОЗИНЦІ

Замок 300 років належав кам'янецьким єпископам, які влаштували у Чорнокозинцях свою літню резиденцію. Обидві світові війни перетворили його на руїну.

КУДРИНЦІ

Останній із вцілілих замків на Збручі – замок Гербуртів у Кудринцях.

Його спорудив на початку ХVІІ ст. Ян Гербурт, власник замку в Добромилі. Селяни потроху розтягнули мури на камінь для будівництва…

А Збруч сьогодні й далі є кордоном – між Тернопільскою та Хмельницькою областями України.