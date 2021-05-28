Пролітаючи над..: монастир у Підкамені

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

 

Перша згадка про монастир датується 1464 роком у зв'язку із заснуванням містечка Підкамінь. Назва походить від велетенського каменя, що височіє на сусідньому з монастирем пагорбі. Монастир був справжньою фортецею, оточений бастіонами та мурами з круглими двоярусними вежами.

 

Первісні будівлі комплексу не збереглися, 1519 року вони були зруйновані під час турецької навали. А теперішній костел Внебовзяття Діви Марії зводили з перервами протягом майже всього ХVII століття. Активну участь у фінансуванні його будівництва брав король Ян III Собєський, який народився неподалік – в Олеському замку.

 

У XVIII столітті монастир переживає період розквіту, тут служать близько 150 ченців. Стіни і склепіння були багато оздоблені розписами, різьбою та ліпниною. А після коронації ікони Підкамінської Божої Матері різко зростає кількість паломництв до святині.

 

У 1719 посеред подвір’я встановили високу коринфську колону з позолоченою фігурою Богородиці.  Поруч за проектом італійських архітекторів спорудили барокову каплицю-ротонду.

 

Після поділу Польщі австрійська влада стала розпускати монастирі. Така доля у 1780 спіткала і Підкамінський комплекс. Розібрали значну частину оборонних споруд, вивезли арсенал та бібліотеку.

 

Найбільших руйнацій монастир зазнав у період першої та другої світових воєн. А після 1945 року комплекс використовувався як в'язниця, конюшні, склад, гаражі для сільгосптехніки. У 1950-х на місці в’язниці заснували психоневрологічний диспансер закритого типу, який діє тут досі.

 

Лише у 1997 році до монастиря повернулися ченці, об'єкт переданий під опіку монахів-студитів УГКЦ. Монастир отримав назву “Походження Древа Христового”, почалося впорядкування території та реставраційні роботи. Усі споруди отримали новий дах, відновлені поруйновані склепіння.

 

В останні роки комплекс реставрують в основному за кошти Європейського Союзу. Попереду ще багато роботи.

 

 

28.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
На кожну людину － шість птахів
Досі найдетальніший аналіз засвідчив, що на Землі живе 50 мільярдів птахів.
27.05.21 | | Наука
Чи можливі кротовини?
Брендан Фостер
Кротовини – тунелі крізь простір – десятиліттями вважали фантастикою. Однак тепер науковці переконуються, що це не така вже й вигадка.
26.05.21 | | Наука
Міфічні ігри
Микола Глібович
Чи це є погляд, де смерть Христа є не жахливою і несправедливою, а прекрасною і з власного вибору? Що це: заперечення страху смерти як факт чи розуміння неможливості того заперечення і попри те бажання зробити смерть нестрашною?
26.05.21 | | Штука
Славко Крушельницький – митець екстатичних кольорових видінь
Любов Волошин
Оригінальна творчість галицького художника, відомого як Slavko, була замовчувана тоталітарним режимом в Україні, але поціновувана на Заході
25.05.21 | | Минуле
Тиша перед  з’явою
Данило Мовчан
Мене цікавить людське життя і роздуми над християнським життям, пошуки себе через тісне переплетення подій навколишнього середовища з вічними проблемами. В останні роки все частіше звертаюсь до особи Ісуса Христа.
25.05.21 | | Штука
Наше відчуття геометрії може виявитися унікальним
Люди краще розпізнають правильні геометричні фігури, натомість примати – ні.
25.05.21 | | Наука
Національний злочин
Олександр БОЙЧЕНКО
Чи ж не соборніше прийняти думку, що до української літературної мови належать усі слова, використані всіма українськими письменниками в усіх їхніх творах?
24.05.21 | | Дискурси
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.