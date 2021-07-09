Пролітаючи над..: костел Святої Анни в Сусідовичах

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

1585 року на Ласкавій горі біля Сусідович селяни знайшли кам’яний барельєф святої Анни. Знахідку передали до дерев’яного костелу Миколая в Сусідовичах. Однак, за переказами, вона дивним чином знову і знову опинялася на пагорбі за селом.

Відтак 1589 року Еразм Гербурт заснував на цьому місці мурований храм Св. Анни.

За кілька років при костелі почав діяти дерев’яний монастир кармелітів. Монастирський комплекс обнесли цегляними мурами, бастіонами, ровом і валами. А у 1742-му навколо костелу збудували муровані корпуси монастиря. Відомо, що при монастирі діяв шпиталь.

Святиня розвивалася сотні років, аж до XX століття. В роки Першої світової війни австрійська влада вилучила 4 дзвони, їх переплавили на гармати. А після Другої світової монастир остаточно збезлюднів, а більшість мешканців села депортували.

Монастирські будівлі і костел стали використовувати для потреб колгоспу. Зокрема, тут був склад міндобрив. Таким чином до 1980-х святиня втратила всі дахи і була приречена на повне руйнування.

Однак у 1989 році храм і монастир повернули католицькій громаді і почалася кількарічна відбудова. На жаль, більшу частину келій розібрали, залишивши лише менше, південне крило. Колишні масштаби комплексу добре видно згори за залишками фундаментів.

У 2011 році до Сусідович повернулися ченці, сьогодні це діючий костел і монастир кармелітів.