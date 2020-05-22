Пролітаючи над замком: Сидорів

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

Замок у призбручанському селі Сидорів на Тернопіллі збудував у XVII столітті шляхтич Марцін Калиновський. Фортеця на високому пагорбі з трьох боків оточена рікою мала захищати від набігів турків і козаків.

 

На протилежному березі ріки Калиновський збудував величний бароковий костел. Храм в плані мав форму герба Калинова, всередині був орган, фронтон увінчує скульптура Богоматері.

 

Неприступний замок Калиновських мав вражаючі розміри. Як він виглядав у середині XIX соліття, бачимо на малюнку польського художника Наполеона Орди.

 

Витягнутий вздовж пагорба, наче гігантський корабель, він сягає 178 метрів у довжину і 30 у ширину. Місцеві його так і називають «замок-корабель».

 

Від початку XIX ст замок перейшов у володіння родини Пейґертів, і з того часу повільно занепадав. А остаточно руйнування занедбана твердиня зазнала після другої світової війни.

 

Костел натомість не обділений увагою, його намагаються врятувати. Частково перекрили дах, вставили вікна, хоча й пластикові, а по великих католицьких святах тут правлять службу.

 

 

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