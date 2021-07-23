Пролітаючи над..: палац у Тартакові

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

 

Наприкінці ХІХ ст. тут, у Тартакові, постає двоповерховий палац у стилі французького необароко. Його спорудив Збігнєв Лянцкоронський на підвалинах старішого замку Потоцьких, що датується, ймовірно, XVII ст.. Львівський архітектор Вінцент Равський, проектуючи будівлю, орієнтувався на «Casino de Paris» у Монако.

 

Палац з флігелем був оточений великим парком на декілька гектарів. Тут росли рідкісні види дерев і чагарників, серед яких були магнолії та азалії, які в цьому кліматі зустрічаються рідко.

 

Зі східної сторони до палацу примикає збережене крило старого замку, котре відводилось під господарські функції і в котрому було влаштовано гостинні склепінчасті покої. Остання власниця палацу Марія Урбанська володіла маєтком до 1939 року. Вона не мала власної сім'ї, тож склала заповіт на користь дітей Сокальщини. 

 

Відтак, після війни в палаці розміщувалася школа. В одноповерхових службових приміщеннях - шкільні їдальня та майстерня. А із 1995 року, після того, як щколу переведли у нове приміщення, будівлі палацу не використовувалися.

 

У 1996 році тут сталася пожежа, в результаті якої було знищено більшу частину дахів та значну частину внутрішнього інтер'єру. 

 

У лютому 2010 роув голова Львівської ОДА передав пам’ятку в концесію на 49 років. Однак, попри зобов’язання прописані в договорі, концесіонер так і не вивів палац з аварійного стану та не реставрував його.

 

 

23.07.2021

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