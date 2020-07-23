Полтавець звільнив зі заручників поліціянта і втік у ліс.

 

Чоловік, котрий у четвер захопив у заручники начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини Віталія Шияна, звільнив свого бранця, покинув автомобіль і втік у ліс.

 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

 

 

"Поліція робить все можливе для затримання зловмисника з усуненням ризиків спричинення шкоди життю і здоров’ю людей", – ідеться у повідомленні.

 

Як передає "Суспільне", зловмисник зник у лісі в Решетилівському районі Полтавської області. Його розшукує поліція.

 

Нагадаємо, вранці в Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив у заручники співробітника карного розшуку. А згодом обміняв його на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника Віталія Шияна.

 

Поліція назвала особу зловмисника – Роман Скрипник.

 

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Скрипник був засуджений за крадіжку, шахрайство, наркотики. Вимога кіднепера – уникнення нового покарання.

 

23.07.2020

До теми

Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
З прицілом на осінь
Юрко ТИМЧУК
З грацією сомнамбули країна потрошку переходить зі стану буцім карантину в сезон нібито канікул. Стаються речі, суть яких станевидно, коли помідори подешевшають, а бузьки повернуться на береги Нілу.
20.07.20 | | Україна
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20 | | Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.