Полтавець звільнив зі заручників поліціянта і втік у ліс.

Чоловік, котрий у четвер захопив у заручники начальника управління карного розшуку поліції Полтавщини Віталія Шияна, звільнив свого бранця, покинув автомобіль і втік у ліс.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Поліція робить все можливе для затримання зловмисника з усуненням ризиків спричинення шкоди життю і здоров’ю людей", – ідеться у повідомленні.

Як передає "Суспільне", зловмисник зник у лісі в Решетилівському районі Полтавської області. Його розшукує поліція.

Нагадаємо, вранці в Полтаві чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, погрожуючи гранатою, захопив у заручники співробітника карного розшуку. А згодом обміняв його на начальника УКР ГУНП у Полтавській області полковника Віталія Шияна.

Поліція назвала особу зловмисника – Роман Скрипник.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Скрипник був засуджений за крадіжку, шахрайство, наркотики. Вимога кіднепера – уникнення нового покарання.