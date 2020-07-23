Озброєний чоловік узяв у заручники начальника карного розшуку Полтавщини.

У Полтаві зловмисник із гранатою відпустив узятого в заручники поліцейського в обмін на начальника управління карного розшуку головного управління Нацполіції України в Полтавській області. Відтак він зажадав автомобіль і наразі прямує ним на виїзд із міста.

"23 липня о 09:00 на вул. Остапа Вишні біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача" останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", – розповіли в департаменті карного розшуку Нацполіції.

Згідно з інформацією, ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. "Після переговорів зловмисник поміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника КР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав наданим відповідно до його вимог транспортним засобом у напрямку виїзду з міста", – повідомили у департаменті.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що поліція сподівається на розв’язання проблеми шляхом переговорів. "Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", – написав Геращенко у Facebook.

Як повідомляє видання "Українська правда", покликаючись на інформацію з Патрульної поліції Полтави, чоловікові надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Станом на 12:15 автомобіль з терористом їхав Решетилівським районом у керунку Києва.