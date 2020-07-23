Озброєний чоловік узяв у заручники начальника карного розшуку Полтавщини.

 

У Полтаві зловмисник із гранатою відпустив узятого в заручники поліцейського в обмін на начальника управління карного розшуку головного управління Нацполіції України в Полтавській області. Відтак він зажадав автомобіль і наразі прямує ним на виїзд із міста.

 

 

"23 липня о 09:00 на вул. Остапа Вишні біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача" останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", – розповіли в департаменті карного розшуку Нацполіції.

 

Згідно з інформацією, ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. "Після переговорів зловмисник поміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника КР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав наданим відповідно до його вимог транспортним засобом у напрямку виїзду з міста", – повідомили у департаменті.

 

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що поліція сподівається на розв’язання проблеми шляхом переговорів. "Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", – написав Геращенко у Facebook.

 

Як повідомляє видання "Українська правда", покликаючись на інформацію з Патрульної поліції Полтави, чоловікові надали службовий автомобіль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Станом на 12:15 автомобіль з терористом їхав Решетилівським районом у керунку Києва.

 

23.07.2020

До теми

Домінантність знижує вплив у групі
Риби, якими керує покірний самець, краще виконують завдання, ніж ті групи, якими керує агресивна та домінантна особина.
22.07.20 | | Наука
Звичайний сторож у кампусі літніх снів
Уляна Галич
Римуючи кров із любов’ю, слід бути готовим до того, що можуть закинути профанацію поезії як такої. Магдисюк-Менькач подекуди хибує захопленням оцією надмірною ліричністю на межі з солодкавим пафосом, позбувшись відчуття художньої правди, що є певним ґрунтом під ногами кожного поета.
21.07.20 | | Штука
Сад ночі
Назарій Заноз
Нічний сад манить до себе. Затягує тебе тими звуками, що долинають десь з глибини, всі ці шурхоти та скрадання, котрі виганяють на шпацер твоїм тілом мурашок...
21.07.20 | | Дискурси
Франко і Міхновський: перетини траєкторій
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Виповнюється 120 років від часу виходу в світ славнозвісної «Самостійної України» Міхновського. Пригляньмось до різних граней його діяльности крізь призму його взаємин з Франком
21.07.20 | | Минуле
Дорога Романа Яціва
Галина Канарська
Йому вдається бути відсторонено об’єктивним, не впадати в захопливу екзальтацію, крок за кроком вивчаючи суть того чи іншого митця. Він намагається повернути в українську культуру імена, які нам, українцям, невідомі, але їх знає світ.
20.07.20 | | Штука
Сатанинські льохи Голокосту
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
У Сатанові тривають ексгумаційні роботи у льоху, де в травні 1942 року гітлерівці живцем замурували три сотні людей. Це вже другий такий льох. Автор спустився в обидва.
20.07.20 | | Галичина
З яким інтервалом цокає годинник Всесвіту?
Нове дослідження накладає обмеження на найменший можливий відрізок часу.
19.07.20 | | Наука
Комплекс провини, або Криза неолібералізму
Ілько ЛЕМКО
Інстинкт самозбереження нації сильніший, аніж комплекс провини її громадян. Бо каяття – дуже добра штука, але до певної межі.
19.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.