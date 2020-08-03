Правоохоронці затримали чоловіка, що захопив заручників у банку.

Чоловіка, який 3 серпня у центрі Києва погрожував підірвати відділення банку бізнес-центр "Леонардо" і взяв у заручники людину, затримали. Як поінформувала поліція,напасника звати Карімов Сухроб Рахманович, це громадянин Узбекистану.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Терориста захоплено живим. Вибуху не було. На місці працюють вибухотехніки", – написав Геращенко у Facebook, пообіцявши затриманому "довге ув'язнення".

Представник СБУ повідомив на брифінгу після затримання, що наразі вибухотехніки перевіряють приміщення. За фактом порушили кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт), передає Hromadske.

Перед затриманням правоохоронці попросили через гучномовець всіх ЗМІ вимкнути прямий ефір, бо це могло нашкодити спецоперації.

Раніше зловмиснику дали можливість виступити в прямому ефірі деяких телеканалів. Він почав свій виступ з того, що представився "святим духом", "богом". Він згадав про минулорічні вибори президента й розкритикував Володимира Зеленського за його рік на посаді. Сухроб розповів, що вже 5 років живе в Україні й обурений політичною ситуацією.

Нападник влаштував в банку бучу лише черезпівтора тижні після того, як Національна поліція посилила заходи безпеки у дев’яти областях України та Києві для своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації та запобігання терористичним проявам. Це сталося після того, як 21 липня чоловік захопив заручників в автобусі у центрі Луцька.

Нагадаємо, тоді українська влада також частково виконала вимоги напасника: Президент Зеленський на вимогу чоловіка прорекламував фільм "Земляни" у своєму відеозверненні.