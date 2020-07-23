Команда фільму "Земляни" відцуралася від поглядів луцького терориста.

Команда документального фільму "Земляни", котрим захоплюється луцький терорист Максим Кривош, засудила захоплення заручників і відмежувалася від методів насильства.

Про це йдеться в коментарі режисера фільму Шона Монсона, опублікованому на офіційній сторінці "Землян" у Facebook.

"Земляни" не схвалюють і не заохочують актів терору, оскільки наше послання — це злагода у співжитті всіх істот. Тема фільму — ґлобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, а й є основною причиною зміни клімату. Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до терору", — заявив Монсон.

Команда стрічки висловила солідарність із жертвами-заручниками, їхніми сім'ями, а також українськими державними службами, котрі займалися порятунком людей.

"Ми повинні прагнути до життя без насильства стосовно всіх", — резюмував автор фільму.

Фільм "Земляни" — предмет захоплення луцького терориста Максима Кривоша. Він змушував пасажирів захопленого автобуса проглядати документальну стрічку, а також вимагав від Президента Зеленського прорекламувати це кіно у соцмережах.

Зеленський виконав вимогу Кривоша й опублікував у Facebook звернення зі словами (російською мовою): "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім". Після звільнення людей керівник держави стер цю нотатку.

Офіс Президента поширює версію про те, що терорист здався правоохоронцям саме після жесту Зеленського.

"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм, який розповідає про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу і їжі.

Режисером фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитав Хоакін Фенікс (зірка фільму "Джокер"), продюсером стрічки стала актриса Меггі Кью, а музикант Мобі – автором саундтреку. Всі є веган-активістами.

Фільм демонструє кадри з птахофабрик, боєнь, місць вичинки і продажу шкіри та хутра, дослідницьких лабораторій тощо.