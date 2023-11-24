ХАМАС звільнив першу групу заручників.

Ізраїль, своєю чергою, звільнив зі своїх тюрем 39 палестинців, засуджених за терористичну діяльність.

ХАМАС передав першу групу ізраїльських заручників, які підлягають обміну, представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомила газета The Times of Israel. 13 звільнених з полону ХАМАС жінок і дітей, які є громадянами Ізраїлю, відвезли в каретах швидкої допомоги з Хан-Юнісу на півдні Сектору Гази до КПП «Рафах» на кордоні з Єгиптом.

Медики повинні оглянути заручників на кордоні, а потім їх розподілять по п'яти медичних центрах в Ізраїлі, куди доставлять гелікоптерами з кордону. Тих, чий стан буде оцінено як найважчий, відправлять до клініки в місті Беер-Шеві. Водночас їхні родини вже прямують до медичних центрів.

Окрім того, стало відомо, що терористи ХАМАСу звільнили 12 заручників-вихідців із Таїланду, захоплених сьомого жовтня. За ними виїхали працівники амбасади цієї країни. Про це повідомив телеканал Sky News з покликом на пост у соцмережі прем'єр-міністра Таїланду Сеттхи Тхавісіна. Тайців ХАМАС погодився відпустити без жодних умов.

В обмін на це Ізраїль звільнив 39 палестинців, яких було засуджено за участь у терористичній діяльності. Причому так само звільнятимуть лише жінок і підлітків. Ніхто з них не був звинувачений у вбивстві ізраїльтян.

Загалом за чотири дні перемир'я ХАМАС звільнить 50 заручників, за це Ізраїль звільнить 150 палестинських ув'язнених, як це було передбачено попередньою домовленістю. Потім обмін може продовжитися за згодою сторін. Загалом перемир'я й обмін можуть тривати десять днів.