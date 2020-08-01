Поліція застрелила полтавського кіднепера при затриманні.

 

Снайпер підрозділу КОРД Національної поліції застрелив мешканця Полтавщини Романа Скрипника, котрий понад тиждень переховувався від поліції після інциденту з взяттям у заручники очільника обласного карного розшуку. "Полтавського терориста" вбили під час спецоперації на околиці селища Опішня, що в Зіньківському районі. В момент облави чоловік знову схопив поліціянта і погрожував підірвати гранату.

 

 

"Полтавського терориста Романа Скрипника — ліквідовано... Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл", — прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

 

З його слів, у момент спецоперації поруч зі Скрипником був начальник місцевого поліцейського постерунку. "1 серпня, приблизно о 02:00, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів щодо розшуку Скрипника, у один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зінківського відділення Гадяцького відділу поліції капітан поліції Гума та виявив злочинця. Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського", — переповів Геращенко. 

 

З його слів, капітан ушкоджень не зазнав. Петро Гума мав три секунди для того, щоб зреаґувати до вибуху гранати, і встиг відбігти.

 

"У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за ґратами", — додав Геращенко.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив на своїй сторінці у twitter відеозапис ліквідації кіднепера. "Внаслідок злагодженої роботи поліцейських зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті", — прокоментував міністр.

 

 

На ролику Авакова видно: у момент кульмінації полтавець тримав поруч іншого чоловіка — капітана Гуму. Переговори тривали до самого пострілу. Скрипник скаржився на життя і казав, що його "дістало". Потім пролунав постріл. Поранений злочинець впав додолу, а за кілька секунд пролунав вибух гранати. Гума на мить заціпенів, але на заклик учасників спецоперації кинувся тікати вбік. Учасники облави зустріли її фінал овацією.

 

Роман Скрипник мав кілька судимостей. Поліції казав, що "дістало"

 

Романа Скрипника шукали із 23 липня, після того, як він, фіґурант кримінального провадження про незаконне заволодіння транспортним засобом, взяв у Полтаві в заручники поліціянта. Тоді кіднеперу з вибухівкою надали автомобіль, на котрому він і дістався зі заручником до місця втечі у Миргородському районі.

 

Поліція інформує, що під час планування спецоперації врахували військовий досвід Романа, навички виживання в екстремальних умовах, "а також проблеми з психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів" (підтверджено, що він воював у складі 25-ої окремої повітряно-десантної бригади; його прозивають "полтавським Рембо"). Вночі на 1 серпня після тижня оперативно-розшукових заходів схожого чоловіка зауважили на околиці Опішні.

 

Керівник поліції Полтавщини Іван Вигівський запевняє, що спецоперація проходила за підготовленим алгоритмом "Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, оскільки він погрожував гранатою, було прийнято рішення про ліквідацію підозрюваного", — прокоментував він.

 

 

01.08.2020

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