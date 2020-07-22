Звільнення заручників: Бійці спецпідрозділу спізнилися на затримання злочинця.

Спецоперація зі знешкодження терориста в Луцьку розпочалася вже після затримання чоловіка, котрий пів доби протримав заручників у пасажирському автобусі у вівторок. Силовики розпочали штурм (імітацію штурму?) вже після того, як поліціянт, медик і сапер відвели Максима Кривоша вбік – якраз тоді, коли колишні заручники виходили з автобуса; шестеро вже вийшли, в автобусі ще залишалося четверо.

При тім бійці спецзагону застосували панцеромобіль, задіяли світлошумову гранату.

Перебіг подій видно на відеозаписі, оприлюдненому у соцмережах.

На записі видно, що затримання Кривоша й звільнення заручників відбулося ще до того, як почалася спецоперація, котра нагадувала штурм.

Як показує запис, Кривош виходить зі здійнятими руками з автобуса й 67 секунд чекає, поки його затримають. Поруч лежить наповнений наплічник. З кишені "Плохого" стирчить предмет, подібний на палицю, – може, дріт або "стяжка" (котру також використовують замість кайданків). Але все обходиться – Кривоша відводять убік.

Після цього з автобуса по одному виходять люди. Наплічник продовжує лежати біля входу в автобус. Через 103 секунди після арешту Кривошипа, під час евакуації людей з автобусу, збоку під’їжджає панцеромобіль, а поруч вибухає світлошумова граната, котра, очевидно, мала відволікти увагу злочинця під час штурму. Частина бійців поводилася так, немовби вважала, що в автобусі досі є загроза.

У вівторок увечері, вже після проведення спецоперації, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: зловмисник самостійно вийшов з автобуса.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко ствердив, що спецоперація була виправданою. З його слів, вибух мав роль "відволікаючого маневру", а бронетранспортер використали, щоби "психологічно пригнітити волю злочинця" і не дати йому можливості вчинити злочин на той випадок, якби він планував екстремістський акт на кшталт дистанційного вибуху вже після виходу з автобуса. В такому випадку незрозуміло, чому між виходом "Плохого" з автобуса і його затриманням та прибуттям спецгрупи минуло стільки часу.