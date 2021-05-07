Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда Львів – Чернівці до Луцька.

Через обвал автомобільного мосту через річку Західний Буг у селі Гайок на трасі Львів — Луцьк, щоб розвантажити дороги та зменшити затори, «Укрзалізниця» подовжила маршрут поїзда № 701/702 Львів — Чернівці до Луцька, повідомила пресслужба компанії.

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«Із 6 травня поїзд № 701/702 Львів — Чернівці курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк», – зазначили в УЗ.

До Львова потяг прибуватиме за чинним розкладом, після чого о 9:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Фото https://zbruc.eu

Елементи зруйнованого моста через річку Західний Буг, що обвалився 3 травня, оперативно розібрали 4 травня. Служба автомобільних доріг області розробила схеми об'їзду, і 6 травня їх затвердила поліція.

За схемами об'їзду, які розробила САД, легкові та вантажні автомобілі їхатимуть різними дорогами.

Фото https://zaxid.net

Автомобілі масою менше ніж 5 тонн можуть об'їжджати аварійну ділянку через Червоноград, Великі Мости та Добротвір. Протяжність цієї дороги становить 78,9 кілометра. Вона на 54 кілометри довша, ніж пряма дорога зі Львова до Луцька.

Фото https://zaxid.net

Вантажівки можуть об’їхати зруйнований міст через Малі Підліски, Буськ та Лопатин до Радехова. Протяжність цього об'їзду становить 103 кілометри, що на 31 кілометр довше, ніж пряма дорога.

У Службі автодоріг запевнили, що дороги, якими тимчасово об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів – Луцьк, перебувають у задовільному стані.

Тим часом на зруйнованому мості проводять підготовчі роботи для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

«Зазначимо, що цей міст включений до списку національної програми відновлення мостів, що є частиною програми президента «Велике будівництво», і на сьогодні вже завершуємо розроблення проєктної документації на капітальних ремонт цієї штучної споруди», – повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендера стала компанія ТОВ «СІНК ПЛЮС МІКК». Відповідно до ПКД, орієнтовна вартість ремонту моста сягнула 74 мільйонів гривень.