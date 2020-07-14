Частина "Слуги народу" виступила проти русифікації освіти за Бужанським.

Група народних депутатів фракції "Слуга народу" виступила проти проєкту закону, котрий передбачає русифікацію освіти. Нардепи з президентської фракції вважають, що проєкт Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (реєстраційний номер #2362) розколює суспільство.

Цю заяву на власних сторінках у Facebook передрукувало понад двадцятеро нардепів фракції "Слуга народу" станом на підвечір'я вівторка.

Зокрема, частина "слуг" стурбована суспільною реакцією на законопроєкт. Вони ідентифікують свою партію як політичну силу, "базовими цінностями якої є толерантність, повага до думки кожного громадянина, прагнення якнайширшого консенсусу". Відтак зазначають, що мовний закон не втручається в приватну сферу, але в системі освіти він цілковито слушний.

"Ми зробимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні. Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий", – зазначають депутати.

Заяву, зокрема, поширили Олександр Аліксійчук, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Анна Бондар, Ігор Василів, Дмитро Гурін, Дмитро Костюк, Сергій Кузьміних, Богдан Куцак, Олександр Маріковський, Дмитро Нальотов, Дмитро Наталуха, Євген Петриняк, Вікторія Подгорна, Анастасія Радіна, Олександр Санченко, Ростислав Тістик, Тетяна Циба, Єгор Чернєв, Іван Юнаков, Богдан Яременко, Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, проєкт закону авторства Максима Бужанського внесено до порядку денного на п'ятницю. Проєкт передбачає відтермінування переходу учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Понад те, в будь-яких школах дозволятиметься викладати "декілька навчальних предметів" російською мовою.

"Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту, – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича... Це – шлях до тотальної русифікації освіти", – прокоментував народний депутат Володимир В’ятрович.

Проти закону також виступають профільний освітній комітет ВР і Міністерство освіти та науки.