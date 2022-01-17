Відучора вся українська преса мусить виходити із версією державною мовою.

16 січня в Україні почав діяти Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Стаття 25 закону зобов'язує російськомовні друковані ЗМІ повністю дублювати свої матеріали українською мовою.

"Вісті" гостро критикували мовний закон, але перейшли на українську

Усі мовні версії видання мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів та видаватися в один день.

Поширювати за передплатою друковані ЗМІ, видані не українською, дозволено в тому випадку, якщо засновники забезпечили можливість передплати в Україні такого ж видання українською.

Дія закону поширюється на загальнонаціональні та регіональні (тобто такі, що продаються в кількох областях) видання – місцева преса ще два роки може виходити без української версії. Також у місцях продажу друкованих ЗМІ не менше 50% назв мають бути українською.

Порушникам загрожують штрафи від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800–8500 гривень).

За даними інтернет-видання "Детектор-медіа", більшість видавців обрали перехід на українську. Водночас декотрі видання, зокрема "Бульвар Гордона", обрали двомовний варіант. Деякі регіональні газети призупинили вихід.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков досі засмучений

"Більшість друкованих видань підготувалися до цього заздалегідь і вже мають певну логістику та план дій. Такі видання, як "Факти та коментарі", "КП в Україні", "Вісті", вже почали виходити українською. Тут питання лише у виборі. Деякі видавництва обирають остаточний перехід на український тираж, а дехто може дозволити собі і україномовну, і російськомовну версії", – прокоментувала голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова.

Пані Наталія не сприймає мовний закон як загрозу існуванню медіям.

"Кількість друкованої преси справді скорочується. За даними ДМ, в Україні залишилося близько 600 видань. Це пов’язане не стільки з законом про мову, скільки зі світовою тенденцією: друкована преса стає для видавців занадто дорогим задоволенням. Аудиторія все менше готова витрачатися на газети і журнали, оскільки надає перевагу інтернет-контенту. Тобто читачі переходять на інші платформи", – пояснила вона.

В цілому зміни у мовній політиці для ЗМІ вона порівняла із досвідом впровадження україномовного дубляжу для кінопрокатних фільмів. "На початку були побоювання, що глядачі не будуть ходити на дубльовані фільми. А пройшло кілька тижнів, і люди переконалися, що ці зміни тільки на користь. До того ж, виявилося, що український дубляж може бути ще кращим за переклади російською", – заспокоїла Лигачова.

До Дня незалежності 2021 року на українську перейшов журнал "НВ" (раніше "Новое время"). На початку грудня українізувався глянцевий журнал ELLE Ukraine. 2 січня 2022 року україномовним став Playboy Ukraine, 10 січня – газета "Вести". 13 січня українською вперше вийшли "КП в Украине" та "Факты и комментарии", 14 січня – журнал "Фокус". Повністю українською стали всі видання UMH Group ("Корреспондент", "Футбол", "Теленеделя" тощо), журнал "Бурда" та Viva.

Головний редактор "Фокуса" Олексій Газубей сказав, що видання "очікує на певне неприйняття читачів". "Ми серйозно посилили редакцію і наших перекладачів. Читач не втратить у якості матеріалів. До того ж, усі охочі зможуть заходити на російськомовну сторінку “Фокуса” в інтернеті", – розповів він.

Головна редакторка "КП в Украине" Оксана Богданова розповіла, що перший українськомовний номер редакція почала готувати ще у грудні: "Адже нам потрібно було адаптувати назви рубрик, щоб вони не були калькою російської. Для створення дитячої сторінки ми розпочали співпрацювати з журналом “Пізнайко”. У першому українськомовному номері "КП в Україні" російською видали тільки звернення головної редакторки.

Вона вважає, що перехід "КП в Україні" на українську скоротить кількість читачів газети, але сподівається, що прийдуть нові: "Якщо ми докладемо зусиль, то вони прийдуть мінімум за рік. А що робити цей рік? Держава не дотує друковану пресу, а створює умови, за яких преса помирає". Тому Оксана Богданова прогнозує, що в середині 2022 року низка друкованих видань закриється.

Газета "Вести", зі слів заступниці головного редактора Галини Коваленко, не лише перейшла на українську, а й змінила формат і періодичність виходу. Тепер вона виходить тричі на тиждень на шістнадцяти шпальтах.

У газеті "Факты и комментарии" частина матеріалів і раніше виходила українською. Головний редактор газети Олександр Швець каже, що 13 січня газета стала повністю українськомовною, але частину текстів публікуватиме все ж російською: "Я так вирішив, що якщо герої наших публікацій будуть наполягати на тому, щоб давати інтерв’ю російською мовою, то ми даватимемо їх мовою оригіналу. А на сайті, звісно, ми подаватимемо їх двома мовами. Цю практику ми підтримуємо вже впродовж 3-4 років. Коли газета виходила переважно російською мовою, то ми давали по 6-8 публікацій, переважно інтерв’ю, українською мовою. І читачі нормально це сприймали". Як поставиться до такої практики мовний омбудсман і чи не штрафуватимуть за це редакцію, Олександр Швець не знає, але вважає, що "набагато правильніше так м’яко і коректно переходити на українську мову".