Разумков включив до порядку денного проєкт про русифікацію освіти.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з ініціативи партії "Слуга народу" вніс до порядку денного парламенту проєкт закону, котрий нівелює положення мовних статей освітнього законодавства. Зокрема, проєкт №2362 авторства відомого проросійськими поглядами депутата Максима Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державною мовою в закладах освіти" передбачає скасування обов'язкового вивчення 80% предметів у школах державною мовою.

Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.

"Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту, – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича", – прокоментував В'ятрович, додавши, що мета проєкту – "тотальна русифікація української освіти".

В'ятрович поінформував, що проєкт скасовує перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання, запланований на початок цього навчального року. Понад те, у будь-яких школах (не лише школах національних меншин, а й школах із українською мовою навчання) дозволятиметься викладати "декілька навчальних предметів" по-російськи.

"Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити... Особливий цинізм – розгляд цієї московської забаганки 16 липня – в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України", – обурився В'ятрович.

Нардеп закликав українців 16 липня вранці прийти до стін парламенту на акцію протесту. Безстрокову. "Не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду", – закликав пан Володимир.