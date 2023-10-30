У Нарві звільнили 10 поліціянтів за погане володіння естонською мовою.

Вони не склали іспиту з естонської на С1, незважаючи на організацію для службовців мовних курсів.

Наприкінці жовтня Департамент поліції та прикордонної охорони звільнив зі служби десятьох співробітників поліції міста Нарви за недостатнє знання державної естонської мови. Вони не змогли скласти іспит з естонської мови на С1 (вища категорія естонської мови), незважаючи на організацію для службовців мовних курсів та інших форм вивчення мови. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

Багато хто зі звільнених пропрацював у естонській поліції понад 20 років, деяким забракло двох-трьох років до виходу на емеритуру. Серед них патрульні та дільничні, слідчі та слідчі з особливих справ. Відповідно, поліцейської пенсії вони наразі не отримають.

«Володіння естонською мовою на категорію С1 для співробітника Департаменту поліції та прикордонної охорони – це вимога, прописана в законі. Поліція не може сама порушувати закон», – прокоментував цю ситуацію у понеділок, 30 жовтня, префект провінції Іда-Вірумаа Тарво Крууп (Tarvo Kruup).

Департамент поліції та прикордонної охорони пропонує своїм співробітникам курси з вивчення естонської мови з 2008 року. Курси та підтримка були запропоновані і нещодавно звільненим співробітникам. Остання перевірка проходила у 2021 році. Тоді Мовний департамент запропонував одразу звільнити всіх співробітників, хто не володіє естонською на С1. Департамент поліції та прикордонної охорони призначив новий термін здачі на категорію до першого листопада 2022 року.

«Оскільки до цієї дати у частини співробітників категорія, як і раніше, була відсутня, у Департаменті поліції та прикордонної охорони було ухвалено рішення ще раз пролонґувати термін, і лише потім розглянути рекомендації Мовного департаменту. Хто не склав іспит, змушений був залишити робоче місце», – прокоментували у Департаменті.

За словами Тарво Круупа, залишити людей, які не виконують чинних вимог, було б несправедливим щодо тих колег, які їх виконують. «Підкреслю, що колеги, які через недостатнє знання естонської мови були звільнені з посади розпорядженням керівництва або пішли за власним бажанням, можуть знову повернутися до лав Департаменту поліції та прикордонної охорони, якщо отримають необхідну категорію С1. Оскільки всі ці люди працювали з нами до 1 грудня 2020 року, у разі відновлення на роботі їхній стаж на службі в поліції та їхнє право на спецпенсію збережуться», – додав він.